Panorama

Mehr Geld auf dem Lohnzettel: Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert für 2027 ein generelles Lohnplus von 2,5 Prozent. Was das bei 5000, 6000 oder 7000 Franken Monatslohn bedeuten würde.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) verlangt für das kommende Jahr generelle Lohnerhöhungen von 2,5 Prozent. Begründet wird die Forderung unter anderem mit gestiegenen Lebenshaltungskosten, höheren Krankenkassenprämien und einer aus Sicht der Gewerkschaften zu schwachen Lohnentwicklung der vergangenen Jahre.

So viel mehr Lohn wären 2,5 Prozent

Bei einem monatlichen Bruttolohn von 4500 Franken entspräche ein Plus von 2,5 Prozent zusätzlichen 112.50 Franken pro Monat. Der neue Bruttolohn läge bei 4612.50 Franken.

Bei 5000 Franken wären es 125 Franken mehr, bei 6000 Franken 150 Franken und bei 7000 Franken 175 Franken.

Auf ein ganzes Jahr gerechnet – bei zwölf Monatslöhnen – ergibt das:

Heutiger Monatslohn + 2,5% Neuer Monatslohn Plus pro Jahr * 4500 Fr. 112,50 Fr. 4612,50 Fr. 1350 Fr. 5000 Fr. 125 Fr. 5125 Fr. 1500 Fr. 6000 Fr. 150 Fr. 6150 Fr. 1800 Fr. 7000 Fr. 175 Fr. 7175 Fr. 2100 Fr. 8000 Fr. 200 Fr. 8200 Fr. 2400 Fr.

*Berechnung bei zwölf Monatslöhnen. Bei einem 13. Monatslohn fällt der jährliche Bruttoeffekt entsprechend höher aus.