Zum 50. Geburtstag hat McDonald's Schweiz seine Gäste über ein Burger-Comeback abstimmen lassen. Zur Auswahl standen zehn frühere Kreationen. Durchgesetzt hat sich «The Prime» – ein Burger, der 2014 gemeinsam mit dem Schweizer Koch René Schudel entstand. Seit Dienstag, 13. Oktober, steht er laut einer Medienmitteilung des Unternehmens wieder in über 190 Restaurants in der Schweiz und in Liechtenstein auf der Karte. Die Rückkehr ist allerdings zeitlich begrenzt.
Was steckt im zurückgekehrten Burger?
«The Prime» kombiniert Rindfleisch, Käse, Speck, Coleslaw, Rucola und Sauce. Mit seiner ursprünglichen Einführung lancierte McDonald's Schweiz 2014 die sogenannte Signature Line.
Auch für Mitentwickler René Schudel ist die Rückkehr eine besondere Nachricht. Die damalige Zusammenarbeit sei ihm in bester Erinnerung geblieben, erklärt er in der Mitteilung. Er freue sich, dass die Gäste seine Kreation zurückgewählt hätten.
Wie lange gibt es «The Prime» bei McDonald's?
Einen konkreten Endtermin nennt McDonald's Schweiz in der Ankündigung nicht. Das Unternehmen spricht lediglich von einem Angebot «für begrenzte Zeit». Eine dauerhafte Aufnahme ins Sortiment ist damit nicht angekündigt.
Bestellen lässt sich der Burger in den Restaurants und unter anderem über die McDonald's-App. Einen Verkaufspreis nennt die Medienmitteilung nicht. Wer einen Besuch plant, kann das Angebot des gewünschten Restaurants vorab in der App prüfen.
Das Rindfleisch liefert Bell aus Oensingen
Das Rindfleisch für «The Prime» liefert laut McDonald's Bell aus Oensingen SO. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen reicht bis ins Jahr 1976 zurück.
McDonald's erklärt zudem, insgesamt rund 85 Prozent seiner Zutaten von Schweizer Lieferanten zu beziehen. Diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Angebot – sie bedeutet nicht, dass 85 Prozent der Zutaten dieses einzelnen Burgers aus der Schweiz stammen.