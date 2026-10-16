Panorama

Die Gäste haben entschieden: «The Prime» kehrt bei McDonald's Schweiz auf die Karte zurück. Der gemeinsam mit René Schudel entwickelte Burger ist seit dem 13. Oktober wieder erhältlich.

Zum 50. Geburtstag hat McDonald's Schweiz seine Gäste über ein Burger-Comeback abstimmen lassen. Zur Auswahl standen zehn frühere Kreationen. Durchgesetzt hat sich «The Prime» – ein Burger, der 2014 gemeinsam mit dem Schweizer Koch René Schudel entstand. Seit Dienstag, 13. Oktober, steht er laut einer Medienmitteilung des Unternehmens wieder in über 190 Restaurants in der Schweiz und in Liechtenstein auf der Karte. Die Rückkehr ist allerdings zeitlich begrenzt.

Was steckt im zurückgekehrten Burger?

«The Prime» kombiniert Rindfleisch, Käse, Speck, Coleslaw, Rucola und Sauce. Mit seiner ursprünglichen Einführung lancierte McDonald's Schweiz 2014 die sogenannte Signature Line.

Auch für Mitentwickler René Schudel ist die Rückkehr eine besondere Nachricht. Die damalige Zusammenarbeit sei ihm in bester Erinnerung geblieben, erklärt er in der Mitteilung. Er freue sich, dass die Gäste seine Kreation zurückgewählt hätten.