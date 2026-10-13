Panorama

McDonald's Deutschland kündigt das Aus für einen seiner bekanntesten Burger an. Fans haben noch bis Ende Oktober Zeit. Eine neue Variante gibt es bereits – allerdings nur vorübergehend.

Für Fans des McRib endet eine lange Gewohnheit: McDonald's Deutschland nimmt den Burger in seiner bisherigen Form aus dem Sortiment. Er soll noch bis einschliesslich 27. Oktober 2026 erhältlich sein. Eine konkrete Begründung nennt das Unternehmen laut dem Bericht nicht.

Eine neue McRib-Variante ist schon da

Der Klassiker besteht aus einem Schweinefleisch-Patty mit BBQ-Sauce, Gurken und Zwiebeln. Diese Kombination unterscheidet ihn von den bekannten Rindfleisch-Burgern der Kette.

Ganz verschwindet der Name zunächst nicht: Auf der deutschen Speisekarte steht bereits der McRib Sweet Heat. Er kombiniert ein in BBQ-Sauce mariniertes Patty mit zusätzlicher Sweet-Chili-Sauce, Gurken und Zwiebeln in einem länglichen Brötchen.

McDonald's bewirbt die neue Variante auf seiner Website ausdrücklich als Angebot «nur für kurze Zeit». Ein dauerhafter Ersatz ist damit nicht bestätigt.

Was bedeutet die Änderung für Schweizer Gäste?

Die Ankündigung betrifft das Sortiment in Deutschland. Sie ist deshalb insbesondere für Schweizer Gäste relevant, die den McRib bei einem Besuch im Nachbarland bestellen möchten. In vielen Ländern war der «McRib» nur ein saisonales Produkt, in Deutschland und Luxemburg gehörte er jedoch fest zum dauerhaften Sortiment.

Ob der ursprüngliche Burger später als zeitlich begrenzte Aktion zurückkehrt, ist derzeit offen. Aus dem angekündigten Abschied lässt sich kein weltweites Aus für den McRib ableiten.