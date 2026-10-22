Panorama

Wer seine Krankenkasse für 2027 wechseln möchte, sollte jetzt die Prämien vergleichen. Für die Grundversicherung gilt der 30. November als Stichtag. Eure Zusatzversicherung könnt ihr trotzdem halten.

Die neue Prämienmitteilung ist ein guter Anlass, die eigene Krankenkasse zu überprüfen. Wer ein passendes günstigeres Angebot findet, kann die obligatorische Grundversicherung auf den 1. Januar 2027 wechseln. Dafür muss die Kündigung spätestens am Montag, 30. November 2026, bei der bisherigen Krankenkasse eintreffen. Entscheidend ist der Eingang beim Versicherer während der gewöhnlichen Geschäftszeit, nicht der Poststempel. Diese Regel gilt schweizweit.

Krankenkasse kündigen: Welche Frist gilt?

Die Krankenkassen müssen ihren Versicherten die neuen Prämien spätestens bis zum 31. Oktober mitteilen. Für den Wechsel per Jahresbeginn könnt ihr die Grundversicherung bis zum 30. November kündigen – auch dann, wenn eure Prämie nicht steigt oder ihr ein besonderes Versicherungsmodell habt.

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, die schriftliche Kündigung bis spätestens Mitte November eingeschrieben oder per A-Post Plus zu verschicken. Bewahrt den Versandbeleg auf und kontrolliert die Zustellung. Wartet möglichst nicht bis zum letzten Tag.

Grundversicherung wechseln und Zusatzversicherung behalten: Geht das?

Ja. Grund- und Zusatzversicherung müssen nicht bei derselben Krankenkasse abgeschlossen sein.

Wenn ihr nur die Grundversicherung wechselt, darf der bisherige Versicherer euch deshalb weder zur Kündigung der Zusatzversicherung zwingen noch diese seinerseits aus diesem Grund kündigen.