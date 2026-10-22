Die neue Prämienmitteilung ist ein guter Anlass, die eigene Krankenkasse zu überprüfen. Wer ein passendes günstigeres Angebot findet, kann die obligatorische Grundversicherung auf den 1. Januar 2027 wechseln. Dafür muss die Kündigung spätestens am Montag, 30. November 2026, bei der bisherigen Krankenkasse eintreffen. Entscheidend ist der Eingang beim Versicherer während der gewöhnlichen Geschäftszeit, nicht der Poststempel. Diese Regel gilt schweizweit.
Krankenkasse kündigen: Welche Frist gilt?
Die Krankenkassen müssen ihren Versicherten die neuen Prämien spätestens bis zum 31. Oktober mitteilen. Für den Wechsel per Jahresbeginn könnt ihr die Grundversicherung bis zum 30. November kündigen – auch dann, wenn eure Prämie nicht steigt oder ihr ein besonderes Versicherungsmodell habt.
Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, die schriftliche Kündigung bis spätestens Mitte November eingeschrieben oder per A-Post Plus zu verschicken. Bewahrt den Versandbeleg auf und kontrolliert die Zustellung. Wartet möglichst nicht bis zum letzten Tag.
Grundversicherung wechseln und Zusatzversicherung behalten: Geht das?
Ja. Grund- und Zusatzversicherung müssen nicht bei derselben Krankenkasse abgeschlossen sein.
Wenn ihr nur die Grundversicherung wechselt, darf der bisherige Versicherer euch deshalb weder zur Kündigung der Zusatzversicherung zwingen noch diese seinerseits aus diesem Grund kündigen.
Für Zusatzversicherungen gelten eigene Vertragsbedingungen und Kündigungsfristen. Zudem kann ein neuer Anbieter eine Aufnahme nach Prüfung des Gesundheitszustands ablehnen oder Einschränkungen vorsehen. Wer den Zusatzschutz ersetzen möchte, sollte deshalb zuerst eine verbindliche Aufnahmebestätigung mit den gewünschten Bedingungen einholen.
Prüft ausserdem, ob sich durch die Trennung die Zusatzversicherungsprämie verändert. Laut BAG können beispielsweise administrative Zuschläge entstehen. Solche Mehrkosten gehören in euren Sparvergleich.
Krankenkassen vergleichen: So findet ihr ein passendes Angebot
Beim offiziellen Prämienrechner Priminfo könnt ihr die genehmigten Grundversicherungsprämien für 2027 vergleichen. Das Angebot des Bundes ist anonym, unabhängig und werbefrei.
Für einen aussagekräftigen Vergleich solltet ihr folgende Punkte beachten:
Wohnort und Alter: Verwendet eure persönlichen Angaben statt schweizweiter Durchschnittswerte.
Prämienjahr: Vergleicht das neue Angebot mit der Prämie eurer bisherigen Kasse für 2027.
Franchise: Vergleicht zunächst Angebote mit derselben Franchise.
Unfalldeckung: Wählt bei allen Angeboten dieselbe Einstellung.
Versicherungsmodell: Prüft, welche erste Anlaufstelle vorgeschrieben ist und ob eure gewünschte Arztpraxis zum Modell gehört.
Ein günstigeres Modell kann andere Abläufe verlangen: etwa den Erstkontakt über eine bestimmte Praxis, eine telefonische Beratung oder eine App. Lest deshalb die Bedingungen, bevor ihr euch entscheidet.
Vergleichsbox: Was bringen 50 Franken weniger Prämie?
Eigene Modellrechnung – keine recherchierten Krankenkassenangebote
Angenommen, eure bisherige Grundversicherung kostet im kommenden Jahr 500 Franken monatlich. Ein anderes, für euch passendes Angebot kostet bei gleicher Franchise und Unfalldeckung 450 Franken.
Vergleich
Bisherige Kasse für 2027
Alternative für 2027
Monatliche Prämie
500 Franken
450 Franken
Prämien für zwölf Monate
6000 Franken
5400 Franken
Jährliche Prämiendifferenz
600 Franken
Eigener Vergleich
Die Rechnung lautet: Monatliche Prämiendifferenz × zwölf = jährliche Prämiendifferenz.
Das ist noch keine vollständige Haushaltsrechnung: Eine allfällige Prämienverbilligung, Änderungen bei der Zusatzversicherung und eure selbst getragenen Behandlungskosten müssen zusätzlich berücksichtigt werden.
Wichtig bei einer höheren Franchise: Eine tiefere Monatsprämie bedeutet nicht automatisch tiefere Gesamtkosten. Mit einer höheren Franchise übernehmt ihr im Krankheitsfall mehr Kosten selbst. Dieses Geld solltet ihr verfügbar haben.
Krankenkasse wechseln: Die Schritte im Überblick
Neue Police prüfen: Notiert die Grundversicherungsprämie für 2027, eure Franchise und das Modell.
Angebote vergleichen: Prüft auf Priminfo passende Alternativen und deren Bedingungen.
Grundversicherung kündigen: Schickt die Kündigung rechtzeitig und nachweisbar an eure bisherige Kasse.
Bei der neuen Kasse anmelden: Erledigt dies gleichzeitig. Wartet nicht auf die Kündigungsbestätigung.
Bestätigungen kontrollieren: Die neue Kasse muss euch und der bisherigen Kasse den lückenlosen Versicherungsschutz bestätigen.
In der Grundversicherung müssen die an eurem Wohnort tätigen Versicherer euch unabhängig von Alter und Gesundheitszustand aufnehmen. Dafür ist kein Gesundheitsfragebogen erforderlich.
Vorlage: Grundversicherung per Ende 2026 kündigen
Die folgende Vorlage ist ausschliesslich für die obligatorische Grundversicherung gedacht. Ergänzt eure Angaben und unterschreibt den Brief.
Vorname Nachname Strasse und Hausnummer Postleitzahl und Ort Name und Adresse der bisherigen Krankenkasse Ort, Datum Kündigung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung per 31. Dezember 2026 Versicherungsnummer: [Nummer eintragen] Sehr geehrte Damen und Herren Hiermit kündige ich meine obligatorische Krankenpflegeversicherung nach KVG fristgerecht per 31. Dezember 2026. Diese Kündigung betrifft ausschliesslich die Grundversicherung. Allfällige Zusatzversicherungen bleiben bestehen. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang der Kündigung schriftlich. Freundliche Grüsse Unterschrift
Prüft bei eurer bisherigen Krankenkasse ein anderes Versicherungsmodell und eine zu eurer Situation passende Franchise. Eine höhere Franchise senkt zwar die Prämie, erhöht aber eure finanzielle Eigenverantwortung.
Wer bei demselben Arbeitgeber mindestens acht Stunden pro Woche arbeitet und damit gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle versichert ist, kann die Unfalldeckung der Grundversicherung gegen entsprechenden Nachweis ausschliessen lassen.
Zusätzlich lohnt sich bei knappen finanziellen Verhältnissen die Prüfung einer Prämienverbilligung. Anspruch, Verfahren und Fristen richten sich nach dem Wohnkanton.
Informationsstand: 22. Oktober 2026. Der Artikel behandelt den regulären Wechsel der Schweizer Grundversicherung für in der Schweiz wohnhafte Versicherte per 1. Januar 2027.