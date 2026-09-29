Panorama

Die Krankenkassenprämien steigen 2027 erneut. In Genf zahlen Erwachsene im Mittel 610.60 Franken pro Monat. Auch das Tessin überschreitet die Marke von 600 Franken.

Die Krankenkassenprämien werden für viele Menschen in der Schweiz im kommenden Jahr erneut deutlich teurer. Die mittlere Prämie über alle Altersklassen steigt 2027 um fünf Prozent auf 412 Franken pro Monat. Bei Erwachsenen ab 26 Jahren fällt die Belastung noch höher aus. Im schweizweiten Mittel werden monatlich 487.60 Franken fällig. Das sind 22.80 Franken mehr als 2026 und umgerechnet 273.60 Franken zusätzlich im Jahr.

Genf ist 2027 der teuerste Kanton

Mit einer mittleren Monatsprämie von 610.60 Franken ist Genf für Erwachsene der teuerste Kanton der Schweiz. Im laufenden Jahr liegt der entsprechende Wert noch bei 585.40 Franken.

Damit steigt die durchschnittliche Belastung um 25.20 Franken pro Monat beziehungsweise 4,3 Prozent. Auf das gesamte Jahr gerechnet zahlen Erwachsene in Genf im Mittel 302.40 Franken mehr als 2026.

Die jährliche Prämienbelastung steigt damit auf durchschnittlich 7327.20 Franken. Darin sind Franchise, Selbstbehalt oder weitere selbst getragene Gesundheitskosten noch nicht enthalten.

Bei dem Betrag von 610.60 Franken handelt es sich nicht um eine für alle Versicherten identische Prämie. Der Wert bildet den Durchschnitt der tatsächlich bezahlten Erwachsenenprämien ab und berücksichtigt unterschiedliche Krankenkassen, Franchisen und Versicherungsmodelle.

Auch das Tessin überschreitet die 600-Franken-Marke

Genf ist nicht der einzige Kanton, in dem die mittlere Erwachsenenprämie über 600 Franken liegt. Im Tessin steigt sie von 582.30 auf 603.60 Franken pro Monat.

Das entspricht einer Zunahme von 21.30 Franken oder 3,7 Prozent. Über zwölf Monate ergibt sich eine zusätzliche Belastung von 255.60 Franken. Insgesamt zahlen Erwachsene im Tessin 2027 durchschnittlich 7243.20 Franken für die Grundversicherung.