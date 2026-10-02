Panorama

Wer während der Ferien ernsthaft erkrankt oder verunfallt, kann die betroffenen Ferientage zurückerhalten. Eine einfache Erkältung reicht dafür jedoch nicht immer aus.

Die Herbstferien sollen der Erholung dienen. Doch was passiert, wenn man ausgerechnet während der freien Tage krank wird oder einen Unfall erleidet? In der Schweiz gilt grundsätzlich: Verhindert eine Krankheit oder ein Unfall die Erholung, gelten die betroffenen Tage nicht als bezogene Ferien. Arbeitnehmende können sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Krankheit allein reicht nicht immer aus

Das Staatssekretariat für Wirtschaft hält fest, dass ein Anspruch auf Nachgewährung besteht, wenn der Erholungszweck der Ferien durch eine Krankheit oder einen Unfall vereitelt wird.

Arbeitsunfähigkeit und Ferienunfähigkeit sind dabei nicht dasselbe. Eine Person kann wegen ihrer Beschwerden möglicherweise nicht arbeiten, sich während der Ferien aber trotzdem erholen.

Umgekehrt ist entscheidend, ob die Krankheit die Ferien so stark beeinträchtigt, dass Erholung praktisch nicht mehr möglich ist. Das kann beispielsweise bei Bettlägerigkeit, einem Spitalaufenthalt, starken Schmerzen oder regelmässig notwendigen medizinischen Behandlungen der Fall sein.

Eine leichte Erkältung, ein vorübergehendes Unwohlsein, ein kleiner Sonnenbrand oder eine geringfügige Verletzung reichen dagegen in der Regel nicht aus. Letztlich muss jeder Fall anhand der konkreten Beschwerden beurteilt werden.

Das Arztzeugnis sollte die Ferienunfähigkeit bestätigen

Wer Ferientage zurückfordern möchte, muss die Ferienunfähigkeit belegen können. Dafür sollte bereits am Ferienort eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden.