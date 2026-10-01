Panorama

Telefonieren und surfen ohne Roaming-Aufpreis: Darauf können sich Menschen aus EU-Ländern verlassen. Mit einem Schweizer Handyvertrag gilt diese Regel jedoch nicht automatisch.

Wer in den Herbstferien nach Italien, Frankreich, Deutschland oder in ein anderes EU-Land reist, könnte eine teure Regel verwechseln. Seit 2017 gilt innerhalb der Europäischen Union das Prinzip «Roam Like at Home». Kundinnen und Kunden aus der EU können ihr Handy bei vorübergehenden Reisen grundsätzlich zu den gleichen Bedingungen nutzen wie zu Hause.

Schweizer Handyverträge fallen nicht unter die EU-Regel

«Roam Like at Home» gilt in den 27 EU-Staaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen. Seit dem 1. Januar 2026 sind auch die Ukraine und Moldau Teil des entsprechenden EU-Roamingraums.

Die Schweiz gehört diesem regulierten Roaminggebiet nicht an. Das bedeutet: Ein Schweizer Anbieter ist nicht verpflichtet, die Nutzung in Italien, Frankreich oder Deutschland zu den gleichen Konditionen wie innerhalb der Schweiz anzubieten.

Entscheidend ist dabei nicht die Staatsangehörigkeit, sondern der Mobilfunkvertrag. Eine Schweizerin oder ein Schweizer mit einem Vertrag eines EU-Anbieters kann unter die EU-Regel fallen. Eine EU-Bürgerin oder ein EU-Bürger mit einem Schweizer Vertrag profitiert dagegen nicht automatisch davon.

Viele Schweizer Abonnements enthalten freiwillig ein bestimmtes Datenvolumen oder unbegrenztes Roaming in Europa. Kundinnen und Kunden müssen deshalb vor der Abreise prüfen, welche Länder, Leistungen und Datenmengen ihr Vertrag tatsächlich abdeckt.

«Europa inklusive» bedeutet nicht immer unbegrenzt

Auch bei einem Abo mit Europa-Roaming können Einschränkungen gelten. Manche Angebote enthalten nur eine bestimmte Datenmenge. Bei anderen sind zwar mobile Daten, aber nicht alle ein- und ausgehenden Anrufe eingeschlossen.