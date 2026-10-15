Poulet ist schnell zubereitet und vielseitig einsetzbar. Doch rohes Geflügelfleisch verlangt sorgfältige Küchenhygiene. Eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung von «Kassensturz» und dem Konsumentenmagazin «K-Tipp» richtet den Blick auf Bakterien, gegen die bestimmte Antibiotika nicht mehr wirken. Für die gemeinsame Stichprobe wurden 16 Pouletbrustfilets im Labor untersucht: zehn aus Schweizer Produktion und sechs aus der EU. Bei drei Importproben wurden ESBL-bildende Bakterien nachgewiesen.
Was der Poulet-Test zeigt – und was nicht
In den zehn Schweizer Proben fand das Labor weder die untersuchten ESBL-bildenden Bakterien noch MRSA. Auch drei der sechs Importproben blieben bei diesen Untersuchungen unauffällig.
Die Ergebnisse beziehen sich auf die getesteten Proben. Sie belegen weder, dass Import-Poulet grundsätzlich belastet ist, noch dass Schweizer Geflügelfleisch generell frei von Krankheitserregern ist.
ESBL bezeichnet keine eigene Bakterienart, sondern bestimmte Enzyme, die Bakterien bilden können. Diese Enzyme machen verschiedene Antibiotika unwirksam. Dadurch kann die Behandlung einer Infektion erschwert werden.
Der Nachweis solcher Bakterien ist etwas anderes als der Nachweis von Antibiotikarückständen im Fleisch. Bei der Untersuchung geht es um die Widerstandsfähigkeit der Keime gegenüber Medikamenten.
Diese vier Regeln sind beim Zubereiten von Poulet wichtig
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) empfiehlt vier Grundregeln im Umgang mit Lebensmitteln:
Gründlich reinigen: Hände vor und nach der Zubereitung mit Seife waschen, besonders nach Kontakt mit rohem Geflügel. Arbeitsflächen und Utensilien mit heissem Wasser und Seife reinigen.
Vollständig erhitzen: Geflügel gut durchgaren. Das BLV nennt in seinen allgemeinen Hygienehinweisen mindestens 70 Grad.
Rohes und Fertiges trennen: Unterschiedliche Schneidbretter und Utensilien verwenden. Gegartes Fleisch nicht auf den zuvor für rohes Poulet verwendeten Teller legen.
Kühl lagern: Geflügel im Kühlschrank bei unter fünf Grad aufbewahren und die Hinweise sowie das Verbrauchsdatum auf der Verpackung beachten.
Warum Durchgaren allein nicht genügt
Keime können bereits während der Vorbereitung über Hände, Messer oder Schneidbretter auf andere Lebensmittel gelangen. Wird beispielsweise ein Salat auf demselben ungewaschenen Brett wie rohes Poulet geschnitten, wird er anschliessend meist nicht mehr erhitzt.
Deshalb gehören Durchgaren und sorgfältiges Trennen zusammen. Diese Küchenregeln gelten unabhängig davon, aus welchem Land das Poulet stammt.