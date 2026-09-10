Panorama

Apple wagt beim iPhone einen grundlegenden Neuanfang. Der Konzern hat am Mittwochabend mit dem Duo sein erstes faltbares iPhone vorgestellt.

Apple hat das iPhone Duo vorgestellt. Es kombiniert ein 5,4-Zoll-Aussendisplay mit einem faltbaren 7,6-Zoll-Bildschirm im Inneren. Im geschlossenen Zustand lässt sich das Gerät mit einer Hand bedienen, geöffnet bietet es mehr Platz für Apps, Videos und Multitasking. Dafür wurden sowohl die Hardware als auch iOS 27 an die faltbare Bauweise angepasst.

Apple iPhone Duo: Zwei Displays mit gleichem Seitenverhältnis

Das innere Super Retina XDR Display misst 7,6 Zoll. Seine Fläche ist laut den vorliegenden Angaben 50 Prozent grösser als jene des iPhone 18 Pro Max. Das 5,4-Zoll-Aussendisplay erreicht demnach 90 Prozent der Bildschirmfläche eines iPhone 18 Pro.

Beide Bildschirme verwenden dasselbe Seitenverhältnis. Dadurch können Inhalte beim Öffnen und Schliessen ihre Darstellung an die verfügbare Fläche anpassen. Die FaceTime-Kamera des Innendisplays befindet sich hinter dem Bildschirm und ist nicht sichtbar, solange sie nicht verwendet wird.

iOS 27 ist auf das faltbare Format angepasst

Mit dem neuen Format ändert sich auch die Bedienoberfläche. In iOS 27 befinden sich zentrale Steuerelemente an der Seite, damit mehr vertikaler Platz für Inhalte bleibt. Dock und Statusleiste wurden ebenfalls an die Bildschirmform angepasst. Beim Wechsel zwischen Innen- und Aussendisplay verändert die Software die Darstellung entsprechend.

Auf dem Innendisplay können zwei Apps nebeneinander laufen. Möglich sind auch zwei Fenster derselben Anwendung. App-Kombinationen lassen sich speichern und später erneut öffnen. Bei Videos kann das Bild im Hochformat im oberen Bereich bleiben, während darunter eine andere Anwendung genutzt wird.

Sensoren in beiden Gerätehälften erfassen zudem Winkel und Ausrichtung. Wird das Smartphone teilweise gefaltet, verschiebt iOS Inhalte aus dem Bereich der Falte. Auf einem Tisch kann das Gerät ohne zusätzlichen Ständer für die Videowiedergabe aufgestellt werden.