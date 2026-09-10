Apple hat das iPhone Duo vorgestellt. Es kombiniert ein 5,4-Zoll-Aussendisplay mit einem faltbaren 7,6-Zoll-Bildschirm im Inneren. Im geschlossenen Zustand lässt sich das Gerät mit einer Hand bedienen, geöffnet bietet es mehr Platz für Apps, Videos und Multitasking. Dafür wurden sowohl die Hardware als auch iOS 27 an die faltbare Bauweise angepasst.
Apple iPhone Duo: Zwei Displays mit gleichem Seitenverhältnis
Das innere Super Retina XDR Display misst 7,6 Zoll. Seine Fläche ist laut den vorliegenden Angaben 50 Prozent grösser als jene des iPhone 18 Pro Max. Das 5,4-Zoll-Aussendisplay erreicht demnach 90 Prozent der Bildschirmfläche eines iPhone 18 Pro.
Beide Bildschirme verwenden dasselbe Seitenverhältnis. Dadurch können Inhalte beim Öffnen und Schliessen ihre Darstellung an die verfügbare Fläche anpassen. Die FaceTime-Kamera des Innendisplays befindet sich hinter dem Bildschirm und ist nicht sichtbar, solange sie nicht verwendet wird.
iOS 27 ist auf das faltbare Format angepasst
Mit dem neuen Format ändert sich auch die Bedienoberfläche. In iOS 27 befinden sich zentrale Steuerelemente an der Seite, damit mehr vertikaler Platz für Inhalte bleibt. Dock und Statusleiste wurden ebenfalls an die Bildschirmform angepasst. Beim Wechsel zwischen Innen- und Aussendisplay verändert die Software die Darstellung entsprechend.
Auf dem Innendisplay können zwei Apps nebeneinander laufen. Möglich sind auch zwei Fenster derselben Anwendung. App-Kombinationen lassen sich speichern und später erneut öffnen. Bei Videos kann das Bild im Hochformat im oberen Bereich bleiben, während darunter eine andere Anwendung genutzt wird.
Sensoren in beiden Gerätehälften erfassen zudem Winkel und Ausrichtung. Wird das Smartphone teilweise gefaltet, verschiebt iOS Inhalte aus dem Bereich der Falte. Auf einem Tisch kann das Gerät ohne zusätzlichen Ständer für die Videowiedergabe aufgestellt werden.
Touch ID kehrt zurück, Apple Pencil wird unterstützt
Für die Entsperrung ist Touch ID in die Seitentaste integriert. Nutzerinnen und Nutzer können mehrere Finger hinterlegen, um den Sensor in verschiedenen Positionen zu erreichen. Auch das Entsperren über eine Apple Watch wird unterstützt.
Der Apple Pencil mit USB-C soll später im Jahr auf beiden Bildschirmen funktionieren. Er kann unter anderem für Notizen, Zeichnungen und Markierungen in Dokumenten verwendet werden.
Mehrschichtiger Aufbau soll das Faltdisplay schützen
Für das Innendisplay kommt eine Nano-Textur zum Einsatz. Sie soll Reflexionen verringern und die Falte in der Mitte weniger sichtbar machen. Die Oberfläche besteht aus einem speziell entwickelten Polymer.
Das OLED-Panel wird durch hochfestes Glas ober- und unterhalb des Panels geschützt. Dazwischen eingesetzte spezielle Klebstoffe ermöglichen Bewegungen der einzelnen Schichten beim Falten. Eine Titanplatte bildet die unterste Lage. Das Scharnier besteht aus mehr als 100 Einzelteilen.
Beim Gehäuse setzt das iPhone Duo auf Grade-5-Titan. Auf der Rückseite befindet sich Ceramic Shield, vorne Ceramic Shield 2. Das Gerät verfügt über eine IP68-Einstufung für Staub- und Wasserbeständigkeit und wird in Star White und Night Sky angeboten.
A20 Pro und zwei Akkus
Im iPhone Duo arbeitet der A20 Pro. Ein eigener Display-Bereich des Chips steuert beide Bildschirme und deren Wechsel. Für die Mobilfunkverbindung ist das C2-Modem zuständig. In den USA unterstützt das Modem zudem 5G Millimeter Wave.
In jeder Hälfte des Smartphones befindet sich ein Akku. Die Steuerung koordiniert Laden, Entladen und die Verteilung der Energie zwischen beiden Batterien. Für Videowiedergabe werden bis zu 31 Stunden auf dem Innendisplay und bis zu 44 Stunden auf dem Aussendisplay angegeben. Bei ungefähr gleichmässiger Nutzung beider Bildschirme sind es bis zu 24 Stunden pro Ladung.
Beim Schnellladen soll der Akku innerhalb von rund 20 Minuten 50 Prozent erreichen.
Zwei 48-Megapixel-Kameras
Die Hauptkamera arbeitet mit 48 Megapixeln. Hinzu kommen eine zweifache Telefoto-Option in optischer Qualität und eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Die Hauptkamera nimmt zudem Videos mit 4K-Auflösung und bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf.
Da das Gerät teilweise aufgeklappt stehen kann, sind Aufnahmen ohne separaten Ständer möglich. Dazu gehören Zeitraffer in 4K Dolby Vision HDR. Unter dem Innendisplay befindet sich ausserdem eine FaceTime-Kamera. Mit Dual Capture können Front- und Rückkamera gleichzeitig verwendet werden. Bei FaceTime kann eine weitere Person vor Ort über das Aussendisplay am Gespräch teilnehmen.