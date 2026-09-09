Panorama

Apple wagt beim iPhone einen grundlegenden Neuanfang. Der Konzern hat am Mittwochabend mit dem iPhone Duo sein erstes faltbares iPhone vorgestellt. Wie viel wird es kosten?

Apple steigt ins Geschäft mit faltbaren Smartphones ein. Das iPhone Duo lässt sich aufklappen und bietet dann einen 7,6 Zoll grossen Bildschirm. Zusammengeklappt steht ein 5,4-Zoll-Display zur Verfügung. Zu welchem Preis wird es beim Release zu kaufen sein?

Preis: Wie viel kostet das iPhone Duo in der Schweiz?

Apple verlangt für das iPhone Duo mit 256 GB Speicher 1999 Franken. Wer 512 GB möchte, bezahlt 2199 Franken. Deutlich grösser wird der Preissprung bei den beiden höchsten Speichervarianten: Das Modell mit 1 TB kostet 2599 Franken, für 2 TB werden 3199 Franken fällig.

Damit liegen zwischen der günstigsten und der teuersten Ausführung 1200 Franken. Zur Auswahl stehen unabhängig vom Speicher zwei Farben: Sternenweiss und Nachthimmel.

Vorbestellung startet im Oktober

In der Schweiz kann das iPhone Duo ab dem 16. Oktober um 14 Uhr vorbestellt werden. Erhältlich ist das faltbare Smartphone ab dem 23. Oktober.

Alle Details zu Display, Kameras, Leistung, Akku und den neuen Funktionen des iPhone Duo haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst.