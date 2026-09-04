iOS 27: Diese iPhones bekommen das Update
Apple hält beim Geräte-Support für iOS 27 an einer breiten Kompatibilität fest. Das neue Betriebssystem läuft nicht nur auf aktuellen iPhones, sondern reicht mehrere Generationen zurück. Hier gibt es die kompatiblen Geräte als Liste.
iOS 27: Diese iPhones sind kompatibel
Beim Wechsel von iOS 26 auf iOS 27 fällt kein bislang unterstütztes iPhone aus der Liste. Damit können auch ältere Geräte wie das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max das neue Betriebssystem installieren. Bei der SE-Reihe reicht die Unterstützung bis zum iPhone SE der zweiten Generation zurück.
- neue iPhone-18-Generation
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE der zweiten Generation und neuer
iOS 27 Release: Wann kommt das Update?
Apple Intelligence läuft nicht auf allen iOS-27-iPhones
Die Unterstützung von iOS 27 bedeutet allerdings nicht, dass auf jedem kompatiblen iPhone sämtliche neuen Funktionen verfügbar sind. Vor allem bei Apple Intelligence gelten deutlich höhere Anforderungen an die Hardware.
Apple Intelligence und Siri AI setzen ein iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max oder ein Modell der iPhone-16-Generation oder neuer voraus. Ein reguläres iPhone 15 oder iPhone 15 Plus kann zwar auf iOS 27 aktualisiert werden, unterstützt diese KI-Funktionen aber nicht.