iOS 27 Release: Wann kommt das Update?

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iOS 27 steht kurz vor der Veröffentlichung und soll zahlreiche iPhones schneller und zuverlässiger machen. Gibt es bereits ein Datum für den Release?

iOS 27 steht in den Startlöchern. Apple hat das grosse iPhone-Update bereits im Juni vorgestellt. Wann ist mit einem Release zu rechnen?

Apple iOS 27 Release: Wann erscheint das Update?

Offiziell nennt Apple für die Veröffentlichung bisher lediglich den Herbst 2026. Ein Blick auf den bisherigen Zeitplan des Konzerns lässt den Zeitraum aber weiter eingrenzen. Neue iOS-Versionen erschienen in den vergangenen Jahren jeweils wenige Tage nach der Präsentation der neuen iPhone-Generation. Das diesjährige Apple-Event findet am 9. September statt.

Apple könnte beim Event auch den Veröffentlichungstermin von iOS 27 bekannt geben. Rund um den Anlass ist zudem mit dem Release Candidate zu rechnen. Einen Termin dafür hat Apple bislang nicht bestätigt.

iOS 27: Was ist geplant?

Ein Schwerpunkt von iOS 27 liegt auf der Geschwindigkeit. Nach Angaben von Apple können Apps bis zu 30 Prozent schneller starten. Neue Fotos sollen bis zu 70 Prozent schneller in die Fotomediathek geladen werden, AirDrop-Übertragungen bis zu 80 Prozent schneller sein. Auch Übergänge zwischen WLAN und Mobilfunk werden optimiert.

Daneben überarbeitet Apple zahlreiche bestehende Funktionen. Das Liquid-Glass-Design wird besser anpassbar und soll die Lesbarkeit erhöhen. Safari kann Tabs automatisch nach Themen sortieren und auf Veränderungen von Websites hinweisen. Neuerungen gibt es zudem bei Fotos, Mail, Passwörtern, Health, Apple Karten und der Kindersicherung.

Beim Geräte-Support streicht Apple in diesem Jahr kein älteres Modell. Alle iPhones, auf denen iOS 26 läuft, sollen auch das neue Betriebssystem erhalten. Älteste unterstützte Geräte sind das iPhone 11 und das iPhone SE der zweiten Generation.

Nicht jede Funktion steht allerdings auf jedem Modell bereit. Apple Intelligence setzt ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max beziehungsweise ein Modell der iPhone-16-Generation oder neuer voraus.