Wenn Heidi Klum Halloween feiert, sind aufwendige Kostüme und überraschende Verwandlungen garantiert. Das deutsche Model hat sich mit seinen ausgefallenen Verkleidungen längst einen Namen als Halloween-Königin gemacht. Seit dem Jahr 2000 begeistert die 53-Jährige mit immer neuen Ideen, die oft erst nach stundenlangen Vorbereitungen und mithilfe professioneller Maskenbildner umgesetzt werden. Ein Blick auf ihre bisherigen Auftritte zeigt, wie sich die Verkleidungen im Laufe der Jahre entwickelt haben.

Heidi Klum Halloween 2026: Das war ihr Kostüm

Heidi Klum verwandelte sich bei ihrer 25. Halloween-Party in New York in eine gigantische, abgerissene Hand mit blutigen Wunden, sichtbaren Knochen und langen, rot lackierten Fingernägeln. Entworfen wurde das spektakuläre Halloween-Kostüm vom Spezialeffekt-Künstler Mike Marino. Wegen der Grösse des Kostüms musste sie sogar in einem Lastwagen zur Party gebracht werden. Ihr Ehemann Tom Kaulitz konnte wegen eines Konzerts in Deutschland nicht an der Feier teilnehmen, war aber durch ein Tattoo und die Eheringe auf dem Kostüm vertreten. Die legendäre Halloween-Party fand im New Yorker Restaurant Cathédrale statt. Zu den prominenten Gästen gehörten Kyle MacLachlan, Neil Patrick Harris und Heidi Klums Tochter Leni, die als Miss Piggy verkleidet erschien.

Bildergalerie: Die Halloween-Kostüme von Heidi Klum im Überblick