Die als «Stampfi-Hedi» bekannte Hedwig Zaugg ist in der Nacht auf Mittwoch, 28. Oktober 2026, gestorben. Die gebürtige Walterswilerin lebte zuletzt im Seniorenpark Sonnegg in Huttwil BE. Wer ist nun die älteste bekannte Schweizerin?

Hedwig Zaugg: So lebte die älteste Schweizerin

Sie erlebte zwei Weltkriege, überstand persönliche Schicksalsschläge und blieb bis ins höchste Alter geistig präsent: Hedwig Zaugg aus dem Kanton Bern wurde 111 Jahre alt.

Zaugg kam am 17. Mai 1915 in Walterswil BE zur Welt. Als sie dreieinhalb Jahre alt war, verlor sie ihre Mutter durch die Spanische Grippe. Sie wuchs mit drei Geschwistern auf einem Bauernhof auf. 1941 heiratete sie ihren Mann Res, mit dem sie zwei Töchter bekam. Er starb 1992. Zur Familie gehören zudem vier Enkel und sechs Urenkel.

In Walterswil war die Seniorin vor allem für ihre Velofahrten bekannt. Wegen ihres ungewöhnlichen Zickzack-Fahrstils blieb sie vielen Dorfbewohnern in Erinnerung. Bis vor rund zehn Jahren lebte sie selbständig, ehe sie nach einem Beckenbruch ins Altersheim zog.

Paulina Hufschmid (111) dürfte jetzt die älteste Schweizerin sein

Nach Zauggs Tod dürfte Paulina Hufschmid aus Allschwil BL die älteste bekannte Einwohnerin der Schweiz sein, wie 20 Minuten berichtet. Sie wurde am 2. Oktober 1915 geboren und feierte erst vor wenigen Wochen ihren 111. Geburtstag. Bislang galt sie als zweitälteste bekannte Person des Landes.