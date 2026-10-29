Sie erlebte zwei Weltkriege, überstand persönliche Schicksalsschläge und blieb bis ins höchste Alter geistig präsent: Hedwig Zaugg aus dem Kanton Bern wurde 111 Jahre alt. Am 28. Oktober 2026 starb die bislang älteste bekannte Einwohnerin der Schweiz friedlich in einem Seniorenpark in Huttwil. Erst im Mai hatte sie ihren 111. Geburtstag gefeiert und dabei erzählt, was ihrer Meinung nach zu einem langen Leben gehört.

Drei Baumnüsse am Tag: Diesen Rat gab sie ihren Kindern

Die Bernerin setzte auf einen bescheidenen Lebensstil, Bewegung und gutes Essen. Einen besonderen Ernährungstipp gab sie auch ihren Kindern mit auf den Weg: «Ich habe meinen Kindern immer gesagt, dass sie drei Baumnüsse am Tag essen sollen. Das ist auch gut fürs Gehirn», erklärte sie anlässlich ihres 111. Geburtstags gegenüber Blick.

Ob die Nüsse tatsächlich zu ihrer Langlebigkeit beitrugen, ist nicht bekannt. Auch die Gene könnten eine Rolle gespielt haben: Ihr Vater wurde fast 100 Jahre alt.

111 Jahre alt: «Wir haben einfach gelebt»

Als Blick sie nach dem Geheimnis ihres langen Lebens fragte, antwortete Zaugg: «Wir haben einfach gelebt und das Leben genommen, wie es kommt.»

Diese Einstellung begleitete sie durch ein Leben, das keineswegs immer einfach war. Geboren wurde sie am 17. Mai 1915 in Walterswil im Kanton Bern. Als sie erst dreieinhalb Jahre alt war, verlor sie ihre Mutter durch die Spanische Grippe. Gemeinsam mit ihren drei Geschwistern wuchs sie auf einem kleinen Bauernhof auf und musste schon früh im Haushalt mithelfen.