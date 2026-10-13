Panorama

Bei EA Sports FC 27 melden Spieler Verbindungsprobleme. Besonders häufig betreffen die Meldungen die PlayStation 5. Was zur Störung bekannt ist und wie ihr euren Zugang prüfen könnt.

Wer am Dienstag, 13. Oktober, EA Sports FC 27 spielen möchte, hat offenbar teilweise Schwierigkeiten, sich mit den EA-Servern zu verbinden. Nach Angaben von Netzwelt nehmen die Problemmeldungen seit etwa 10 Uhr zu. Auch am Nachmittag gingen weitere Meldungen ein.

EA FC 27: Vor allem PS5-Spieler melden Probleme

Im Netzwelt-Störungsmelder entfielen beim Abruf rund zwei Drittel der ausgewählten Problemkategorien auf die PlayStation 5. Auch Login- und Multiplayer-Probleme wurden gemeldet. Diese Angaben beruhen auf Nutzermeldungen und zeigen nicht, welcher Anteil aller Spieler betroffen ist.

Meldungen kamen unter anderem aus Leipzig, Hannover, Berlin, München und Frankfurt am Main. Die jüngsten angezeigten Einträge waren vom Dienstag um 17.01 Uhr. Damit gab es weiterhin Hinweise auf Schwierigkeiten. Eine flächendeckende Störung in der Schweiz lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Ursache und Dauer sind bislang unklar

Netzwelt berichtete um 15.21 Uhr, dass die EA-Server laut Anbieter normal liefen. Die Verbindungsprobleme bedeuten deshalb nicht automatisch, dass sämtliche Server ausgefallen sind. Eine konkrete Ursache oder einen Zeitpunkt für die Behebung konnte unsere Recherche bisher nicht bestätigen.

Auch im offiziellen EA-Forum schildern Nutzer Schwierigkeiten beim Zugang zu Ultimate Team. Solche Beiträge sind Erfahrungsberichte aus der Community und keine Bestätigung des Herstellers.