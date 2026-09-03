Dolly Partons Stern wird nach ihrem Tod beschädigt – so reagiert Hollywood

Panorama

Nur wenige Tage nach Dolly Partons Tod wird ihr Stern auf dem Walk of Fame beschädigt. Nun reagiert Hollywood: Die Country-Legende bekommt einen neuen.

Nur wenige Tage nach dem Tod von Dolly Parton sorgt ausgerechnet ihr Stern auf dem Hollywood Walk of Fame für Aufsehen. Fans hatten den Ort zuletzt genutzt, um Blumen, Kerzen und persönliche Erinnerungen an die Country-Legende niederzulegen. Dann wurden deutliche Beschädigungen an dem Stern entdeckt.

Unbekannte beschädigen Dolly Partons Stern

Aufgefallen waren die Schäden zunächst einem Fan. Auf Bildern in den sozialen Medien waren zahlreiche Kratzer zu erkennen, Teile von Partons Namen waren dadurch nur noch schwer lesbar. Die Hollywood Chamber of Commerce bestätigte anschliessend die Beschädigungen.

Die Schäden sorgen auch deshalb für Aufsehen, weil der Stern nach Partons Tod zu einem Ort des Gedenkens geworden war. Fans hatten dort Blumen, Fotos und Kerzen für die Sängerin hinterlassen.

Parton war am 25. August im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Sängerin gehörte mit Liedern wie «Jolene», «9 to 5» und «I Will Always Love You» zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Countrymusik.

Jetzt bekommt Dolly Parton einen neuen Stern

Mittlerweile haben die Verantwortlichen reagiert. Der Hollywood Historic Trust, der sich um den Erhalt der Sterne kümmert, hat mit den Arbeiten begonnen. Der beschädigte Stern wird durch einen neuen ersetzt.

Die Arbeiten sollen noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Zunächst muss das verwendete Material aushärten, bevor der neue Stern am Freitag poliert werden soll. Anschliessend soll er für Besucher wieder vollständig zu sehen sein.

Der Hollywood Historic Trust und die Hollywood Chamber of Commerce erklärten, mit dem Ersatz des Sterns Partons Vermächtnis würdigen zu wollen.

Dolly Partons Stern liegt seit mehr als 40 Jahren in Hollywood

Der ursprüngliche Stern blickt auf eine lange Geschichte zurück. Parton erhielt die Auszeichnung in den 1980er-Jahren, als sie gemeinsam mit Sylvester Stallone für den Film «Rhinestone» vor der Kamera stand. Der Stern befindet sich am 6712 Hollywood Boulevard.

Jahrzehnte später wurde Parton sogar ein weiteres Mal auf dem Walk of Fame geehrt: Gemeinsam mit Emmylou Harris und Linda Ronstadt erhielt sie für ihre Zusammenarbeit als «Trio» eine weitere Auszeichnung.

Fans können den neuen Stern schon bald besuchen

Lange soll die ungewöhnliche Situation auf dem Hollywood Boulevard nicht andauern. Nach dem Zeitplan der Verantwortlichen sollen die Arbeiten am Freitag abgeschlossen sein.

Dann wird an der Stelle, an der Fans nach Partons Tod Abschied nahmen und kurz darauf die Beschädigungen entdeckt wurden, wieder ein vollständig hergerichteter Stern an die Country-Legende erinnern.

Passend zum Beitrag: