Panorama

Zwölf Butterzöpfe aus Schweizer Geschäften und Bäckereien wurden von Experten getestet. Zwei Discounter-Produkte fallen durch. Der Testsieger kommt aus einer Bäckerei-Kette.

Ob zum Sonntagsfrühstück oder beim Brunch: Der Butterzopf gehört für viele Schweizer Haushalte fest auf den Tisch. Doch wie gross sind die Unterschiede zwischen den günstigen Produkten aus dem Supermarkt und den Zöpfen aus der Bäckerei? Die SRF-Sendung «Kassensturz» hat zwölf Butterzöpfe aus Schweizer Detailhandelsgeschäften und Bäckereien von einer Fachjury degustieren lassen.

Sutter-Begg gewinnt den Butterzopf-Test mit der Note 5,1

Den ersten Platz sichert sich der «Angge-Zopf» der Basler Bäckerei-Kette Sutter-Begg. Er erreicht die Gesamtnote 5,1 und ist damit das einzige Produkt, das die Marke von 5,0 überschreitet.

Die Jury lobt insbesondere die ausgewogenen Aromen. Der Zopf schmeckt deutlich nach Butter und Milch, weist angenehme Röstaromen auf und überzeugt durch eine lockere, weiche Konsistenz.

Auch optisch hinterlässt er einen guten Eindruck: Form, Flechtung und Anstrich werden von den Fachleuten nahezu perfekt bewertet.

Der getestete Zopf wiegt 500 Gramm und kostet sechs Franken. Das entspricht 1.20 Franken pro 100 Gramm.

Coop-Bio-Butterzopf schlägt zahlreiche teure Bäckerei-Produkte

Auf dem geteilten zweiten Platz landen zwei sehr unterschiedliche Produkte: der Bio-Butterzopf von Coop und der Butterzopf der Confiserie Sprüngli. Beide erreichen die Gesamtnote 4,8.

Besonders interessant ist der Preisunterschied.

Während der getestete Sprüngli-Zopf mit 420 Gramm 6.50 Franken kostet, bezahlen Konsumentinnen und Konsumenten für den Coop-Bio-Butterzopf mit 400 Gramm nur 3.90 Franken. Umgerechnet auf 100 Gramm kostet der Coop-Zopf rund 98 Rappen, das Sprüngli-Produkt dagegen 1.55 Franken.