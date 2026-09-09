Apple zeigt heute neue iPhones – diese 6 Produkte werden erwartet

Panorama

Apple zeigt am 9. September seine nächsten Neuheiten. Welche Produkte könnten dabei sein?

Am Mittwoch, 9. September, stellt Apple seine nächsten Neuheiten vor. Im Mittelpunkt dürften neue iPhones stehen. Doch ausgerechnet das normale iPhone 18 könnte fehlen. Dafür wird eine Premiere erwartet: Apple könnte erstmals ein faltbares iPhone präsentieren.

Welche neuen iPhones werden erwartet?

Im Mittelpunkt dürften das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max stehen. Erwartet werden mehrere technische Neuerungen und Verbesserungen.

Ungewöhnlich ist dagegen, welches Gerät möglicherweise fehlt: Das normale iPhone 18 wird aktuellen Berichten zufolge erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt. Apple würde damit vom gewohnten Rhythmus der vergangenen Jahre abweichen.

Zeigt Apple erstmals ein faltbares iPhone?

Die wohl grösste Neuheit könnte ein völlig neues iPhone-Modell werden. Seit Jahren gibt es Spekulationen über ein faltbares Apple-Smartphone. Nun könnte es tatsächlich vorgestellt werden.

Das Gerät soll sich aufklappen lassen und im geöffneten Zustand einen deutlich grösseren Bildschirm bieten. Damit würde Apple erstmals mit einem eigenen faltbaren Smartphone gegen bereits etablierte Modelle anderer Hersteller antreten. Wie das Gerät tatsächlich heisst und welche Funktionen es bietet, dürfte sich erst bei der Präsentation zeigen.

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Welche weiteren Apple-Produkte könnten vorgestellt werden?

Neben den neuen iPhones werden mehrere weitere Geräte erwartet:

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

AirPods 5

Was passiert mit iOS 27?

Auch iOS 27 dürfte beim Apple-Event eine Rolle spielen. Apple hat das Betriebssystem bereits vorgestellt. Am Mittwoch könnte das Unternehmen nun den konkreten Veröffentlichungstermin bekannt geben. Gleiches gilt für die neuen Betriebssystemversionen für iPad, Apple Watch und Mac.