Apple Event 2026 Uhrzeit: Wann die Keynote stattfindet

Panorama

Apple zeigt am 9. September seine nächsten Neuheiten. Hier gibt es die Uhrzeit für die Schweiz.

Am Mittwoch, 9. September 2026, lädt Apple zum nächsten grossen Event. Die Präsentation steht unter dem Motto «Surprise and Shine». Erwartet werden unter anderem neue iPhones und Apple Watches. Um wie viel Uhr geht es los?

Apple Event 2026: Um welche Uhrzeit beginnt die Keynote?

Das Apple Event 2026 beginnt am 9. September um 19 Uhr Schweizer Zeit (MESZ). In Cupertino ist es zu diesem Zeitpunkt 10 Uhr morgens.

Welche Neuheiten werden beim Apple Event erwartet?

Apple selbst hat noch nicht verraten, welche Geräte Teil der Präsentation sein werden. Erwartet werden neben dem iPhone 18 Pro und Pro Max die Apple Watch Series 12, die Apple Watch Ultra 4 und die AirPods 5.

Besonders viele Spekulationen gibt es um Apples erstes faltbares iPhone. Auch iOS 27 und die bereits vorgestellte neue Siri könnten beim September-Event nochmals eine Rolle spielen.