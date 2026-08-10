Aktueller Rückruf bei Coop

Panorama

Bei Coop gibt es eine Rückrufaktion für ein Tiefkühlprodukt. Was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher dazu wissen?

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und Coop haben am 7. August 2026 eine öffentliche Warnung zu einem tiefgekühlten Spinat-Produkt veröffentlicht. Für Personen mit einer Milch- oder Glutenallergie kann das betroffene Produkt ein gesundheitliches Risiko darstellen. Coop hat die Ware aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf eingeleitet.

Coop: Rückruf von Spinat

Vom Rückruf betroffen ist das Produkt «Naturaplan Bio Spinat gehackt, ungewürzt, tiefgekühlt» in der 500-Gramm-Packung. Fälschlicherweise war Rahmspinat in einzelne Packungen gelangt. Die dadurch enthaltenen Allergene Milch und Gluten waren bei den Produkten nicht entsprechend deklariert.

Das Produkt «Naturaplan Bio Spinat gehackt, ungewürzt, tiefgekühlt» wird derzeit von Coop zurückgerufen. Bild: Coop/Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)

Es handelt sich ausschliesslich um Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.03.2028 (EAN-Code: 7610807001556, Artikel-Nummer: 3.150.177, Verkaufspreis CHF 3.90). Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen. Die Produkte waren vom 15.04.2026 bis 07.08.2026 in den Coop-Supermärkten, in den Warenhäusern von Coop City, bei Jumbo sowie auf Coop.ch erhältlich.

Rückrufaktion: Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?

Für Menschen mit einer Milch- oder Glutenallergie kann der Verzehr dieses Produkts ein gesundheitliches Risiko darstellen. Betroffene Personen sollten daher auf den Konsum verzichten. Für Personen ohne diese Allergien besteht hingegen keine gesundheitliche Gefahr und sie können den Spinat bedenkenlos verzehren.

Produkte, die bereits gekauft wurden, können in den entsprechenden Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dabei vollständig erstattet. Bei Fragen oder für zusätzliche Informationen steht der Coop-Kundendienst unter der Telefonnummer 0848 888 444 zur Verfügung.