Panorama

In der Schweiz hat Migros in den vergangenen Wochen mehrere Lebensmittel zurückgerufen. Hier gibt es die aktuell noch betroffenen Produkte im Überblick.

Bei Migros gibt es aktuell mehrere Rückrufaktionen. Wer eines der folgenden Produkte noch zu Hause hat, sollte genau prüfen, ob es sich um eine der zurückgerufenen Chargen handelt.

Aktueller Rückruf bei Migros: Lachs betroffen

Migros hat am 11. September 2026 das Sélection ASC Sashimi Lachsfilet 140 g mit der Artikelnummer 2514.341.120.00 zurückgerufen. Auf den betroffenen Packungen steht als Verbrauchsdatum der 19. September 2026. Tatsächlich hätte der rohe Fisch bis zum 11. September 2026 verbraucht werden müssen. Verkauft wurde er in Migros-Filialen in der ganzen Schweiz.

Bei leicht verderblichen Lebensmitteln wie rohem Fisch gibt das Verbrauchsdatum an, bis wann sie verzehrt werden dürfen. Nach Ablauf dieses Datums dürfen sie aus Sicherheitsgründen weder verkauft noch gegessen werden. Bei einem Konsum des betroffenen Lachses nach dem 11. September kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Dieser Lachs wird aktuell bei Migros zurückgerufen. Migros Migros

Rückrufaktion von getrockneten Feigen

Migros hat zudem am 26. August 2026 getrocknete Feigen von Léguriviera SA zurückgerufen. Bei internen Kontrollen wurde ein zu hoher Gehalt an Ochratoxin A festgestellt. Ein Gesundheitsrisiko kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.