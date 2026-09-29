Panorama

Der Oktober steht vor der Tür, doch von Winterwetter ist in der Schweiz vorerst wenig zu sehen. Wann ist der Wechsel auf Winterreifen sinnvoll?

Der Oktober beginnt in der Schweiz alles andere als winterlich. Kurz vor dem Monatswechsel werden in der Deutschschweiz noch Höchstwerte von bis zu 28 Grad erwartet, in der Westschweiz sind es bis zu 27 Grad. Auf der Alpensüdseite bleibt es mit Temperaturen über 20 Grad ebenfalls mild. Auch bis zum 11. Oktober deutet die Prognose vorerst nicht auf einen markanten Wintereinbruch hin.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer stellt sich jetzt wieder die Frage: Wann sollen die Winterreifen drauf? Die bekannte Faustregel «von Oktober bis Ostern» liefert zwar eine einfache Orientierung. Für den tatsächlichen Zeitpunkt sind die Wetterbedingungen aber mindestens ebenso wichtig.

Winterreifen ab Oktober: Temperaturen und Bedingungen entscheiden

Der Oktober ist kein fixer Stichtag für den Reifenwechsel. Die Faustregel «von Oktober bis Ostern» sollte vielmehr als Orientierung verstanden werden. Gerade in der Schweiz können die Bedingungen je nach Region und Höhenlage stark variieren.

Ein weiterer Anhaltspunkt ist die Temperatur. Winterreifen werden oft bei Temperaturen unter 7 Grad empfohlen. Der Grund liegt in den unterschiedlichen Eigenschaften der Reifen: Sommerreifen werden bei Kälte steifer und verlieren an Haftung. Winterreifen verfügen dagegen über ein Profil, das Schnee und Matsch besser aufnehmen und dadurch die Traktion verbessern kann. Bei winterlichen Strassenverhältnissen sollte deshalb mit wintertauglicher Bereifung gefahren werden. Der TCS empfiehlt Winterreifen mit Schneeflockensymbol, dem sogenannten Three-Peak-Mountain-Snowflake-Symbol.

Wer regelmässig in die Berge fährt, sollte nicht allein auf die Temperaturen im Flachland schauen. Während es dort noch mild sein kann, können in höheren Lagen bereits deutlich winterlichere Strassenverhältnisse herrschen. Aktuell spricht das Wetter allerdings noch nicht für einen flächendeckenden Wintereinbruch. Ende September liegt die Nullgradgrenze laut der vorliegenden MeteoSchweiz-Prognose bei rund 3900 bis 4000 Metern. Für die Woche vom 5. bis 11. Oktober werden in der Deutschschweiz Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad erwartet, in der Westschweiz zwischen 16 und 21 Grad und auf der Alpensüdseite zwischen 18 und 22 Grad.