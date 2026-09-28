Winterreifen müssen bei sehr unterschiedlichen Bedingungen funktionieren: auf trockener und nasser Strasse ebenso wie auf Schnee und Eis. Der Winterreifentest 2026 des Touring Club Schweiz (TCS) zeigt, wie gross die Unterschiede zwischen den angebotenen Modellen sein können. In der Dimension 185/65 R15 88T wurden 16 Reifen untersucht. Lediglich zwei erhalten die Bewertung «sehr empfehlenswert», fünf weitere sind «empfehlenswert». Damit stuft der TCS sieben der 16 getesteten Winterreifen als «sehr empfehlenswert» oder «empfehlenswert» ein.
TCS-Winterreifentest: Zwei Modelle überzeugen besonders
An der Spitze des Tests stehen der Continental WinterContact TS 870 und der Michelin Alpin 7. Beide erhalten vier Sterne und damit das TCS-Urteil «sehr empfehlenswert». Der Continental erreicht eine Gesamtnote von 66 Prozent, der Michelin kommt auf 60 Prozent.
Beim Continental hebt der Test insbesondere die Fahrsicherheit hervor. Er erreicht die beste Bewertung auf trockener Fahrbahn und erzielt auch bei Nässe sowie unter winterlichen Bedingungen gute Resultate. Der Michelin zeigt ebenfalls ausgewogene Fahreigenschaften und schneidet auf trockener und nasser Strasse sowie in den Winterdisziplinen gut ab.
Weitere fünf Winterreifen erreichen drei Sterne und werden vom TCS als «empfehlenswert» eingestuft. Dazu gehören der Hankook Winter i*cept RS3, der Linglong Sport Master Winter, der Optimo Winter Touring OW41, der Goodyear UltraGrip Performance 3 und der GT Radial WinterPro2 Evo. Je nach Modell zeigen sich dabei leichte Schwächen etwa auf trockener Fahrbahn, bei Schnee und Eis, beim Verschleiss, Reifenabrieb oder bei der Nachhaltigkeit.
TCS: Neun Winterreifen mit deutlicheren Schwächen
Die übrigen neun Modelle erreichen die beiden positiven TCS-Bewertungsstufen nicht. Sechs Winterreifen erreichen lediglich das Urteil «bedingt empfehlenswert», drei werden als «nicht empfehlenswert» eingestuft. Die Unterschiede sind teilweise erheblich: Während einzelne Reifen in bestimmten Disziplinen gute Werte erreichen, zeigen sie an anderer Stelle ausgeprägte Defizite.
Das hängt auch mit dem Bewertungssystem des TCS zusammen. Der Club legt Wert darauf, dass ein Reifen nicht nur in einzelnen Disziplinen glänzt, sondern insgesamt ausgewogen abschneidet. Für die Gesamtbewertung zählen die Fahrsicherheit zu 70 Prozent und die Umweltbilanz zu 30 Prozent. Zur Fahrsicherheit gehören die Leistungen auf trockener, nasser und winterlicher Fahrbahn. In die Umweltbilanz fliessen unter anderem Verschleiss, Reifenabrieb, Effizienz, Geräusch und Nachhaltigkeit ein.
Besonders relevant ist dabei das Prinzip der Abwertung: Ein Reifen kann ein schwaches Resultat in einem wichtigen Kriterium nicht einfach durch Spitzenwerte in anderen Bereichen vollständig ausgleichen. Der TCS will damit verhindern, dass Modelle trotz sicherheitsrelevanter Schwächen weit vorne in der Rangliste landen.
Was «empfehlenswert» beim TCS bedeutet
Die sieben Modelle mit mindestens drei Sternen sind nicht alle gleich gut. Der TCS unterscheidet ausdrücklich zwischen «sehr empfehlenswert» und «empfehlenswert». Vier Sterne erhalten Reifen, welche die entscheidenden Anforderungen an Fahrsicherheit und Umweltbilanz erfüllen. Drei Sterne bedeuten, dass ein Modell in einzelnen Bereichen leichte Schwächen aufweisen kann. Bei «bedingt empfehlenswerten» Reifen stellt der TCS dagegen deutliche Schwächen in einzelnen Kriterien fest. Beim TCS entsprechen fünf Sterne der Bewertung «hervorragend». Dafür muss ein Reifen mehr als 80 Prozent erreichen. Im TCS-Winterreifentest 2026 erreicht keines der getesteten Modelle diese Bewertung.
Beim Reifenkauf lohnt es sich deshalb, nicht nur auf die Gesamtnote zu schauen. Je nach Einsatzprofil können auch die Ergebnisse der einzelnen Testdisziplinen relevant sein. Der TCS empfiehlt, anhand der benötigten Reifendimension zwei bis drei «sehr empfehlenswerte» oder «empfehlenswerte» Modelle auszuwählen und anschliessend die Preise inklusive Montage zu vergleichen.
Neben den 16 Winterreifen der Dimension 185/65 R15 88T hat der TCS 2026 auch 16 Modelle der Dimension 225/50 R17 98V getestet. In dieser Grösse erhalten vier Reifen das Urteil «sehr empfehlenswert», sechs weitere werden als «empfehlenswert» eingestuft. Sechs Modelle bewertet der TCS als «nicht empfehlenswert». Wer wissen möchte, wie die einzelnen Modelle bei Fahrsicherheit, Verschleiss, Effizienz und weiteren Kriterien abschneiden, findet hier beim TCS die vollständigen Testergebnisse mit allen Bewertungen, Stärken und Schwächen.