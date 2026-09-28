Panorama

Der TCS hat 16 Winterreifen der Dimension 185/65 R15 88T auf Fahrsicherheit und Umweltbilanz geprüft. Nur sieben Modelle schneiden mindestens «empfehlenswert» ab.

Winterreifen müssen bei sehr unterschiedlichen Bedingungen funktionieren: auf trockener und nasser Strasse ebenso wie auf Schnee und Eis. Der Winterreifentest 2026 des Touring Club Schweiz (TCS) zeigt, wie gross die Unterschiede zwischen den angebotenen Modellen sein können. In der Dimension 185/65 R15 88T wurden 16 Reifen untersucht. Lediglich zwei erhalten die Bewertung «sehr empfehlenswert», fünf weitere sind «empfehlenswert». Damit stuft der TCS sieben der 16 getesteten Winterreifen als «sehr empfehlenswert» oder «empfehlenswert» ein.

TCS-Winterreifentest: Zwei Modelle überzeugen besonders

An der Spitze des Tests stehen der Continental WinterContact TS 870 und der Michelin Alpin 7. Beide erhalten vier Sterne und damit das TCS-Urteil «sehr empfehlenswert». Der Continental erreicht eine Gesamtnote von 66 Prozent, der Michelin kommt auf 60 Prozent.

Beim Continental hebt der Test insbesondere die Fahrsicherheit hervor. Er erreicht die beste Bewertung auf trockener Fahrbahn und erzielt auch bei Nässe sowie unter winterlichen Bedingungen gute Resultate. Der Michelin zeigt ebenfalls ausgewogene Fahreigenschaften und schneidet auf trockener und nasser Strasse sowie in den Winterdisziplinen gut ab.

Weitere fünf Winterreifen erreichen drei Sterne und werden vom TCS als «empfehlenswert» eingestuft. Dazu gehören der Hankook Winter i*cept RS3, der Linglong Sport Master Winter, der Optimo Winter Touring OW41, der Goodyear UltraGrip Performance 3 und der GT Radial WinterPro2 Evo. Je nach Modell zeigen sich dabei leichte Schwächen etwa auf trockener Fahrbahn, bei Schnee und Eis, beim Verschleiss, Reifenabrieb oder bei der Nachhaltigkeit.