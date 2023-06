«Rassismus gibt es auch im Glarnerland»

Ich habe die 44-Jährige zufälligerweise an der diesjährigen Landsgemeinde und am Flohmarkt davor fotografiert. Sie erklärt dazu: «Mit meinem Grossvater Ernst Lüscher und mit meinem Stiefvater Peter Bisig habe ich von klein auf am Landsgemeinde-Flohmarkt mitgewirkt; als Kind jeweils mit einer Decke am Boden, später mit meinem Mann an einem Stand.» Flohmarkt und Landsgemeinde hätten bei ihr Tradition. «Ich schätze die Möglichkeit, die der Kanton Glarus bietet, hautnah am politischen Geschehen mitzuwirken und den Kanton mitzugestalten.» Ihr jüngerer Sohn Nima sei gerade 16-jährig geworden, womit er mit dem älteren Sohn Can und den Eltern zum ersten Mal an der Landsgemeinde teilnehmen konnte.