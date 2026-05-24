Restaurant «Quellenhof» in Rapperswil: Es bleibt «Ollas guat»

Nach einem Bissen vom Wienerschnitzel (Kalb, 47.- mit Suppe oder Salat) nehme ich einen Schluck von der «Quellenhof»-Cuvée (9.90 pro Glas) und verweile einen Moment. Dieser fruchtige und weiche Wein aus Zweigelt- und Merlot-Trauben passt wunderbar zum hervorragenden Schnitzel. Der Gastgeber Hannes Mandl kommt also zur richtigen Zeit an meinen Tisch und fragt: «Ollas guat bei Ihnen?»

Freilich ist es für mich gerade mehr als nur «guat», denn ich geniesse ein Mittagessen im «Quellenhof». Laut Netz das beste Restaurant in Rapperswil-Jona. 4.9 Sterne bei 684 Bewertungen auf Google. Nummer 1 von 59 Restaurants in der Stadt auf Tripadvisor, allerdings mit «nur» 4.7 von 5 möglichen Punkten. Auch für die KIs Claude und ChatGPT ist der «Quellenhof» die Nummer 1 der Stadt.

Für die Qualität des Lokals zwischen Engelplatz und Oberer Bahnhofstrasse spricht auch die Auslastung: Gefühlt ist das Lokal seit Jahren immer voll. Wenn ich dort einkehrte, war ich stets sehr zufrieden. Die Speisen waren immer sehr gut bis nahe an der Perfektion, wenn auch für meinen persönlichen Geschmack etwas zu klassisch. Vom Service müssen wir gar nicht reden: So aufmerksam und gastfreundlich wird man in kaum einem anderen Lokal bedient.

Verantwortlich für diese Erfolgsgeschichte sind Gerti und Ewald Mandl. Ende des letzten Jahres übergaben sie nach 14 Jahren den «Quellenhof» an Giovanni Rizzo (Inhaber) und Hannes Mandl (Geschäftsführer, nicht mit den früheren Wirtsleuten verwandt). Viel haben die beiden Neuen nicht verändert. Auf der Karte finden sich weiterhin die Klassiker der österreichischen und gutbürgerlich-schweizerischen Küche.

Dafür sind ihnen die zahlreichen Stammgäste dankbar – dies zeigte sich auch am letzten Samstagmittag: Ab halb eins waren alle Plätze besetzt. Im Unterschied zu vielen anderen Lokalen gibt es hier auch samstags das wöchentlich wechselnde Mittagsmenü. Den «Rappi-Jona-Lunch» mit Vorspeise und Hauptgang (Stroganoff oder Wolfsbarsch) gibt es für 47 Franken. Vier weitere Menüs von Entrecôte (54.-) bis Gemüsespätzle (25.-) stehen zur Auswahl.

Das Wienerschnitzel vom Quellenhof ist schwer zu übertreffen: Hier für einmal mit Pommes frites statt mit Kartoffelsalat. Bild: Martin Mühlegg

Für mein Testessen wähle ich natürlich das mehrfach ausgezeichnete Wienerschnitzel. Diese Hausspezialität umrahme ich mit einer Bärlauchsuppe und einer weiteren Hausspezialität, dem Kaiserschmarrn (22.-). Wie es der Preis vermuten lässt, ist das Dessert viel zu gross für mich allein. Macht nichts, den Rest kann ich mir einpacken lassen. Ja, und der Schmarrn schmeckt wirklich sehr gut: Das Eiweiss ist nicht vollständig untergezogen, dadurch ist er sehr fluffig und angenehm feucht. Aussen ist er knusprig karamellisiert.

Fazit: Der neue «Quellenhof» ist wie der alte: richtig «guat». Aber nicht perfekt, denn die Bärlauchsuppe ist für diese Preisklasse etwas wässerig und dürfte mehr aromatische Rasse haben. Und auf den Kaiserschmarrn warte ich wegen eines Missverständnisses in der Küche über eine halbe Stunde.