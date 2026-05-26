Mountainbiker aus Eschenbach jubelt erneut – andere verspielen ihre gute Ausgangslage

Linthgebiet

Dario Lillo fährt beim Weltcup in Nove Mesto seinen dritten Podestplatz ein. Auch Nicole Koller hat Grund zur Freude. Der FC Weesen dagegen muss einen argen Dämpfer hinnehmen.

American Football: Orks halten lange gut dagegen

Die im Lido in Rapperswil spielenden Glarus Orks warten weiterhin auf ihren ersten Sieg in der Nationalliga B. Mit einem 20:34 setzte es für den NLC-Aufsteiger am Samstag gegen den Tabellenzweiten Lucaf Owls im siebten Spiel die siebte Niederlage ab. Für die Differenz sorgten die Gäste in den Vierteln zwei (14:7) und drei (7:0). Ansonsten spielten die Gastgeber um Quarterback Noah Agatiello aus Eschenbach gut mit und übertrafen ihre zuvor beste Punkteausbeute (17) in der zweithöchsten Schweizer Liga.

Fussball: Arger Dämpfer für Weesen – Eschenbach macht weiteren Schritt

2. Liga interregional, Gruppe 5

Der FC Weesen strebt den zweiten Aufstieg in Serie an, will zum zweiten Mal in seiner Geschichte den Sprung in die 1. Liga schaffen und deshalb Gruppensieger werden. Dieses Unterfangen erlitt am vergangenen Samstag einen herben Dämpfer.

Als Leader angereist, unterlagen die Gästerländer auswärts beim FC Seefeld ZH mit 0:3. Ab der 13. Minute rannten sie erfolglos einem 0:1-Rückstand hinterher. Die weiteren beiden Gegentore fielen in der Nachspielzeit, als die Weesner volles Risiko gingen, um die Niederlage doch noch zu verhindern.

Seefeld (Rang 2) liegt nun zwei Zähler vor dem Team vom Walensee (3.). Bei drei noch ausstehenden Runden kann sich die Situation natürlich wieder ändern, die Weesner sind nun aber auf Schützenhilfe angewiesen, um die Zürcher wieder überholen zu können. Anders sieht es in Bezug auf Leader Gossau SG aus. Dieser liegt aktuell drei Zähler vor Weesen. Sofern es bis dahin bei dieser Hypothek bleibt, könnten die Gasterländer diese im Direktduell am letzten Spieltag tilgen und an den Gossauern vorbeiziehen, sofern sie dann immer noch die bessere Strafpunktebilanz aufweisen. Denn: Bei Punktegleichstand sind die Strafpunkte für die Rangierung massgebend. Und diesbezüglich sieht es aktuell wie folgt aus: Gossau hat 74, Seefeld 56 und Weesen 71 Strafpunkte.

Rückschlag: Die Weesner haben den Aufstieg nach der Niederlage beim FC Seefeld nicht mehr in den eigenen Händen respektive Füssen. Archivbild: Köbi Hefti

2. Liga, Gruppe 2

Der FC Eschenbach ist im Hoch. Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Wängi feierte er am Pfingstmontag seinen dritten Vollerfolg in Serie. Kim Jaggy brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung. Nach der Pause legten Noël Langer (58.) und Robert Stojanov (80.) nach.

Durch den Sieg machte die Equipe von Trainer Roger Kielholz einen nächsten grossen Schritt Richtung Ligaerhalt. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrösserte sich um zwei auf fünf Punkte. Dies drei Runden vor Schluss.

Erfolgreich lief das Wochenende auch für die U20-Equipe des FC Rapperswil-Jona. Sie setzte sich auswärts beim bereits als Aufsteiger feststehenden FC Frauenfeld mit 4:2 durch und behauptete damit Platz 3. Rrezart Bytyqi traf zum 1:0 (21./Penalty) und 2:1 (54.), Edijon Ejupi zum 3:2 (88.) und Anthony Susnja zum 4:2 (98.).

3. Liga, Gruppe 4

Mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen war der FC Uznach vorzüglich in die Rückrunde gestartet. Dieses Hoch ist vorüber, vergangene Woche setzte es gegen Mittelfeldkonkurrenten zwei Niederlagen ab. Am Montag ein 1:3 in Dussnang, am Donnerstag ein 2:3 zu Hause gegen Ebnat-Kappel. Wobei die beiden Uzner Treffer sehr spät fielen: jener von Onur Pehlivan zum 1:3 in der 87. Minute, das Penaltytor von Simon Steiner zum 2:3 gar erst in der Nachspielzeit (92.). In der Tabelle blieb es bei Rang 5 für die Uzner.

Auch für den FC Rapperswil-Jona blieb es beim gleichen Rang (2.). Während die Rosenstädter aber zu Hause Bronschhofen mit 3:1 besiegten – es trafen Paulo Maximiliano Avellaneda (9./30.) und Andrej Cizmarevic (75.), unterlag Leader Glarus in Kirchberg mit 1:3. Damit rückte der FCRJ wieder bis auf sechs Punkte an den Aufstiegsplatz heran, es sind allerdings nur noch neun Zähler zu holen – und Direktduell gibt es keines mehr. Als Nächstes steht für Rapperswil-Jona nun aber am kommenden Samstag in Wittenbach der Final des Regionalcups der 3.- bis 5.-Ligisten gegen Rebstein an.

4. Liga, Gruppe 8

Der FC Wagen ist wieder Tabellendritter. Dank eines 2:1-Sieges im Derby bei der zweiten Mannschaft des FC Uznach und der 0:4-Niederlage Rapperswil-Jonas zu Hause gegen Leader Netstal, zogen die Wagner an den Rosenstädtern vorbei. Bei fünf Punkten Rückstand auf die Netstaler zwei Runden vor Schluss sind Wagens Aufstiegschancen aber nur noch theoretischer Natur.

Frauen, 1. Liga, Gruppe 2

Die Eschenbacherinnen haben ihre positive Serie in der Rückrunde fortgesetzt. Sie bezwangen am Mittwoch zu Hause Toggenburg mit 4:0 und blieben damit zum siebten Mal in Serie ungeschlagen (4 Siege, drei Remis). In der Tabelle rückte der FC Eschenbach vom 4. auf den 3. Rang vor. Die Torschützinnen: Anina Rudolf (36.), Ragavi Mahendrarajah (46.), Pascale Camenisch (58.) und Anna Mirjam Häberli (62.).

Mountainbike: Lillo und Koller fahren aufs Weltcup-Podest

Gute Laune nach dem Short-Track-Rennen in Nove Mesto: Dario Lillo (rechts) strahlt neben Sieger Mathis Azzaro und dem zweitplatzierten Olympiasieger Tom Pidcock (links) vom Podest. Bild: Maxime Schmid/Keystone

Der Veloclub Eschenbach darf sich über die zwei nächsten Weltcup-Podestplätze freuen. Beim Auftakt in Südkorea war Dario Lillo zunächst im Short-Track (XCC) erstmals aufs Podest (Rang 3) und dann im olympischen Cross-Country (XCO) zu seinem ersten Weltcupsieg auf Stufe Elite gefahren. Beim ersten Weltcup der Saison in Europa im tschechischen Nove Mesto schafften es nun Lillo und Nicole Koller am Samstag je als Dritte im Short-Track aufs Podest.

Koller musste sich einzig der Niederländerin Puck Pieterse und der Österreicherin Laura Stigger geschlagen geben. Lillo hatte knapp das Nachsehen gegen den Franzosen Mathis Azzaro und den britischen Weltmeister und Olympiasieger Tom Pidcock.

«Die beiden vor mir waren im Finish spritziger. Mit drei Podestplätzen in den ersten drei Rennen kann ich aber sehr zufrieden sein mit dem Saisonstart», befand Lillo, der erst seine zweite Saison bei der Elite bestreitet.

Ebenfalls Platz 3 im Short-Track: Auch Nicole Koller aus St. Gallenkappel lässt in Nove Mesto die Korken knallen. Bild: Maxime Schmid/Keystone

Auch am Sonntag im Cross-Country zeigten Lillo und Koller sehr gute Leistungen. Die 29-jährige Koller wurde als zweitbeste Schweizerin hinter der Uetikerin Sina Frei (2.) starke Vierte, verpasste das Podest um lediglich neun Sekunden. Lillo belegte Platz 7, womit er drittbester Schweizer hinter Filippo Colombo (3.) und Fabio Püntener (5.) war und seine Führung im Gesamtweltcup behauptete.

Den Sieg sicherte sich Pidcock. Der Brite war einmal mehr im tschechischen Mountainbike-Mekka eine Klasse für sich. Der zweifache Olympiasieger feierte bei seinem fünften Cross-Country-Start in Nove Mesto den fünften Sieg und schloss damit diesbezüglich zum zurückgetretenen Nino Schurter auf. Bei den Frauen setzte sich Laura Stigger vor Frei und der schwedischen Cross-Country-Weltmeisterin Jenny Rissveds durch.

Bitter: Tags darauf im olympischen Cross-Country verpasst Nicole Koller das Podest als Vierte dann ganz knapp. Bild: Maxime Schmid/Keystone

Weitere drei Fahrer und zwei Fahrerinnen des VC Eschenbach standen in Nove Mesto am Start. Lars Forster (Rieden) erreichte die Ränge 11 (XCC) und 22, Marcel Guerrini (Neuhaus) wurde 32. (XCC) und 45. und Andri Frischknecht erreichte Platz 32 (XCO). Er habe am Sonntag leider nicht mehr die «besten Beine» gehabt, liess Forster via Instagram verlauten. Guerrini derweil wurde in aussichtsreicher Position von einem Plattfuss zurückgeworfen, wie sein Team mitteilt.

Am Sonntag körperlich nicht ganz auf der Höhe: Nach Rang 11 im Short-Track kommt Lars Forster tags darauf im Cross-Country nicht über Rang 22 hinaus. Bild: Maxime Schmid/Keystone

Nicht mehr ganz an ihr Bestresultat in Südkorea (Rang 26) anknüpfen konnte in Nove Mesto Tina Züger. Die 26-Jährige aus Rieden fiel gleich beim Start weit zurück und hatte danach lange Mühe, ihren Rhythmus zu finden. Zum Schluss machte sie dann aber wieder einige Plätze gut und klassierte sich letztlich im 41. Rang. Die genau gleiche Klassierung erreichte die Schännerin Jana Glaus im Rennen der U23-Kategorie.

Weiter geht es im Mountainbike-Weltcup am zweiten Juni-Wochenende im österreichischen Saalfelden-Leogang. Eine Woche später (19./21. Juni) macht der Tross Halt in Lenzerheide. Bisher verläuft die Saison aus Schweizer Sicht hervorragend: In den acht Rennen der ersten beiden Weltcup-Stationen der Saison (Frauen und Männer, Cross-Country und Short Track) gab es jeweils mindestens einen Podestplatz.

Leichtathletik: Hitz und Berger knacken Limite für U18-EM

Der LC Rapperswil-Jona kann auf ein sehr erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Bei der 50. Austragung des Pfingstmeetings in Zofingen unterboten gleich zwei Nachwuchstalente die Limite für die U18-Europameisterschaften, die vom 16. bis 19. Juli im italienischen Rieti stattfinden. Loan Hitz (Jahrgang 2010) gelang dies in einer Zeit von 48,87 Sekunden über 400 Meter (Limite 49,40). Sarah Maria Berger (2009) schaffte es in 24,48 Sekunden über 200 Meter (Limite 25,00). Das Erreichen der Limite bedeutet noch nicht automatisch einen fixen EM-Startplatz. Die Chancen für Hitz und Berger dürften aber gut stehen. Neben Berger haben bisher zwei weitere Schweizerinnen die Limite über 200 Meter erfüllt, die Athletin des LCRJ ist aber die Schnellste. Über 400 Meter hat neben Hitz ein weiterer Athlet die Limite geknackt – in der genau gleichen Zeit, aber mit Jahrgang 2009.

Inlinehockey: Linth kassiert siebte Niederlage in Serie

In der National League kam es am Samstag in Kaltbrunn zum «Kellerduell» zwischen dem Tabellenvorletzten Ihcsf Linth und dem -vorletzten, den Grizzlys Hünenberg. Die Gastgeber starteten zwar gut, konnten auf 2:0 davonziehen. Danach kassierten sie aber fünf Gegentore in Serie und unterlagen letztlich mit 4:6. Die Zuger vergrösserten damit den Abstand auf vier Zähler, dies bei zwei Spielen weniger. Für Linth war es die siebte Niederlage in Serie.