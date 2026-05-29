In Schänis gestartet: Pilot stirbt bei Absturz von Segelflugzeug in Waldgebiet

Linthgebiet

Beim Absturz eines Segelflugzeugs am Donnerstagnachmittag in Reichenburg ist der Pilot ums Leben gekommen. Die Unfallursache ist unklar.

Ein 68-jähriger Pilot startete am Donnerstagmittag vom Flugplatz Schänis aus mit einem Segelflugzeug zu einem Alleinflug. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte das Flugzeug um 13.45 Uhr im Gebiet Nöchen in Reichenburg in den dortigen Wald ab. Der Pilot verstarb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.

Bergung durch Helikopter

Für die Bergung des Verstorbenen standen die Rega und die Feuerwehr Reichenburg im Einsatz. Das Flugzeugwrack wurde mit Unterstützung eines privaten Helikopterunternehmens geborgen. Die genauen Umstände des Flugunfalls werden von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Schwyz untersucht.