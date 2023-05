Lange Sommertage: So holt ihr das Maximum heraus

Für alle Couch-Potatoes und Fitnessmuffel, die an kälteren Tagen immer eine passende Ausrede gefunden haben: Nun ist es definitiv an der Zeit, die Natur in ihren schönsten Facetten zu erleben. Denn gerade jetzt im Frühling spriessen die Bäume und Blumen in voller Pracht. Nach einem längeren Arbeitstag ist es zudem auch länger hell. Nichts steht euch also im Weg, an der frischen Luft den Tag zu verdauen und auf neue Gedanken zu kommen. Wer lieber hoch hinaus wandert, kann sich von folgenden Wandertipps inspirieren lassen: