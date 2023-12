O Tannenbaum

In dieser Woche war ich in der Landesbibliothek in Glarus und sah einen wunderschönen, kreativen Weihnachtsbaum. Er besteht – wenig verwunderlich – aus Büchern. Ein Mitarbeiter der Bibliothek erzählte mir, dass dieser Baum zwar nicht natürlich sei, aber trotzdem wachse. Das bedeutete, dass der Bücher-Weihnachtsbaum mit weiteren Büchern geschmückt werde.