Open-Air-Sommer: Überlebensratgeber für Festivalfans

Das Schönste an Open Airs ist das Ambiente. Oft verbringt man den ganzen Tag in der Natur. Und was ist das Mühsamste? Richtig, dass man oft den ganzen Tag in der Natur verbringt. Keine Angst, ihr seht noch nicht doppelt. Tatsächlich kann das Schönste an Festivals zeitgleich auch ziemlich doof sein. Zumindest in Bezug auf das Thema Strom.