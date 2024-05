Vom ESC-Star Nemo bis zur schwedischen Rockband: Wir zeigen euch die Festival-Highlights der Südostschweiz

Zum zweiten Mal verwandelt der Verein Great Eight den Gemeindeplatz in Domat/Ems in eine Festivalbühne. In diesem Jahr gelang dem Emser Verein ein besonderer Coup: Niemand Geringeres als Nemo tritt beim Festival auf. Nemo gewann den diesjährigen Eurovision Song Contest und wird seither von Millionen Menschen gefeiert. Zudem steht auch Damian Lynn auf dem Programm, der mit Songs wie «Memories» das Publikum begeistern wird.