Barbie: Sexsymbol oder Ikone des Fortschritts?

von Annika Bangerter

So manch ein Supermodel wurde zufällig bei einem Spaziergang auf der Strasse entdeckt – so auch Barbie. Und zwar in der Schweiz. 1958 schlenderte Ruth Handler, Mitbegründerin der amerikanischen Spielzeugfirma Mattel, durch Luzern und sah im Schaufenster eine Hartplastikpuppe mit blondem Pferdeschwanz, langen Beinen und hohen Wangenknochen. Diese Figur hiess damals noch nicht Barbie, sondern Lilli.