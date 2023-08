Die Klibühni macht jetzt Sitcom – und überträgt live

Die Lacher nach jedem Gag fallen den meisten gar nicht auf, wenn sie sich Folgen etwa von «Friends» oder «The Big Bang Theory» ansehen. Es sind Sitcoms, und dieses TV-Unterhaltungsformat wird in den USA tatsächlich immer noch im Studio mit leibhaftigem Publikum aufgezeichnet. Es ist also so etwas wie eine Komödie auf der Theaterbühne, die abgefilmt wird. Diese Vorstellung hat Ursina Trautmann inspiriert, als sie sich daran machte, eine Story für die nächste grosse Kiste in der Churer Klibühni zu erfinden, die im September und Oktober passieren soll.