Glarus Süd ehrt Filmemacher Sämi Ortlieb

Bereits viermal erhielten ausgewählte Kulturschaffende einen Anerkennungs- oder Förderpreis der Gemeinde Glarus Süd. Nach einer längeren pandemiebedingten Pause nimmt der Gemeinderat diese kulturelle Auszeichnung wieder vor und spricht dem jungen Filmschaffenden Sämi Ortlieb den diesjährigen Kulturpreis zu.

Jakob Strebi, Paul Aebli, Anita Blumer und Jürg Hösli hiessen die Kulturpreisträger Glarus Süd aus den vergangenen Jahren. Die Gemeinde Glarus Süd schätzt sich laut Mitteilung glücklich, zahlreiche weitere Persönlichkeiten mit besonderen Leistungen oder grossen Lebenswerken im kulturellen Bereich und mit Bezug zu Glarus Süd haben zu dürfen.

Entstehende und verschwindende Schanzen

Der Schwander Sämi Ortlieb ist leidenschaftlicher Freeskier und Filmemacher. Spätestens mit dem Kurzfilm «Manöver» habe er auf sich aufmerksam gemacht, so die Gemeinde. Der rund viereinhalbminütige Film wecke mit wie von Geisterhand entstehenden und verschwindenden Schanzen und Pisten Begeisterung und Aufmerksamkeit. Gedreht wurde dieser Film in Glarus Süd mit musikalischer Untermalung einer Glarner Band. Am Ona-Filmfestival in Venedig vermochte diese Filmproduktion zu überzeugen: Sie wurde in der Kategorie «Best Post Production» ausgezeichnet.