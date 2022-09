Glarner gewinnt mit einem Manöver einen Filmpreis

Für diese Lobeshymnen sorgt der Filmemacher Sämi Ortlieb. Er ist Wochenaufenthalter in Zürich, studiert an der Hochschule in Luzern Film, arbeitet als Freelancer und produziert eigene Filme. «Ich mag Skifahren, Animationsfilme und Zeichnen. Die Idee für ‘Manöver’ entstand daher aus verschiedenen Gründen und es liefen letztlich viele Fäden zusammen», erklärt der 30-Jährige. Etwa das Element mit den verschwindenden Schanzen hat er bereits in seinem früheren Film «Zügel the Hügel» verwendet.