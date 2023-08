Virtuosen an der Kuhn-Orgel in der Churer Kathedrale

Für den diesjährigen Churer Domorgelsommer hat der musikalische Hausherr an der Churer Kathedrale, Andreas Jetter, einmal mehr zwei hochkarätige Kollegen eingeladen: Peter Kofler und Ben van Oosten. Kofler stammt aus Bozen und ist seit 2008 Organist an der Münchner Jesuitenkirche St. Michael. Er gilt als absoluter Bachspezialist und hat jüngst seine Einspielung des gesamten Orgelwerks von Johann Sebastian Bach abgeschlossen. Am Sonntag, 3. September, ist er in Chur mit Bachs Passacaglia und Fuge c-Moll BWV 582 zu hören.