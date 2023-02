«Hogwarts Legacy»: So gelangt ihr in das Haus eurer Wahl

Lange mussten sich Harry-Potter-Fans gedulden, jetzt bekommen sie mit dem neuen Videospiel «Hogwarts Legacy» endlich ihre persönliche Einladung nach Hogwarts. Ab dem 10. Februar können Potterheads in die Schule für Hexerei und Zauberei eintauchen und das Universum aus der Harry-Potter-Saga im 19. Jahrhundert als Hexe oder Zauberer erkunden. Also in einer Zeit vor Harry Potter, Hermine Granger oder Severus Snape.