Ein überraschendes Ende im Theaterstück Andorra

Das Bühnenbild der Theateraufführung Andorra in der Aula der Kantonsschule in Glarus ist schlicht und erinnert an eine psychiatrische Klinik. Der Regisseur Mark Zurmühle vom Theater Zürich hat die ursprüngliche Schlussszene von Max Frischs Theaterstück Andorra abgewandelt und als Einstieg in die Geschichte benutzt. Barblin, gespielt von Mia Lüscher, streicht das Gesicht von Andri, gespielt von Antonio Ramón Luque, mit weisser Farbe ein.