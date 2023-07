Steinschlag: Die letzte Schwester am Vorder Glärnisch verliert einen Zacken

Vom kürzlichen Blockschlag am Vorder Glärnisch wusste der Ennendaner Geologe Tobias Ibele nichts. Die «Glarner Nachrichten» haben ihm die Vorher- und Nachher-Bilder des Ereignisses gezeigt. «Aus der Distanz ist wenig zu sagen, die Dimension scheint aber eher klein zu sein», schreibt der Geologe. «Das Besondere an diesem Ereignis ist, dass der Ausbruch an einer sehr markanten Stelle der Bergsilhouette passiert ist.» Das würde mehr Menschen auffallen, sei aber im Endeffekt genau die Art und Weise, wie Berge ihre Formen über Jahrtausende verändern: «Wir sehen das, was übrig bleibt, während das andere irgendwann mal weggebrochen ist.»