So geht ihr mit Bienen- und Wespennestern um

Ein kleines Nest, welches nur wenige Zentimeter gross ist, lässt sich gut selbst vorsichtig entfernen – bestenfalls spätabends, nachts oder frühmorgens, wenn die Tiere nicht fliegen. Die Onlineplattform «nachhaltigleben.ch» empfiehlt für die Entfernung lange dicke Kleidung, dicke Winterhandschuhe, Schal und auch einen Motorradhelm als Schutzanzug. Selbst mit einem Wespenspray zu agieren, sei nicht ratsam. Dieser ist auch für den Menschen giftig und eine Gefahr, die auch für Nicht-Allergiker schlimm enden kann. Besser ist es also, das Nest vorsichtig mit der «stichfesten» Kleidung zu entfernen, in eine Kiste zu legen und vorsichtig an einen geeigneten Ort zu bringen, damit die Tiere in ihr neues Zuhause umziehen können. Danach könnt ihr euch zügig und doch nicht hektisch mehrere Meter vom Nest entfernen. Auf keinem Fall sollte in einem Wespen- oder Bienennest rumgestochert werden.