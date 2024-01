Der Doyen des Bündnerromanischen ist tot 

Nur eineinhalb Monate nach seinem 100. Geburtstag ist er am Sonntagmorgen im Kantonsspital Graubünden an den Folgen eines Sturzes in seinem Churer Zuhause verstorben: Alexi Decurtins, der aus Trun stammende Sprachwissenschaftler und rätoromanische Lexikograf. Sein enger Freund Arnold Spescha, Mitherausgeber der zum 100. Geburtstag erschienenen Festschrift für den Jubilar, vermeldete Decurtins’ Tod am Montag in Absprache mit dessen Familie. Noch kurz vor seinem runden Geburtstag hatte der Doyen des Bündnerromanischen in einem ausführlichen Interview über den Zustand und die Zukunft seiner Muttersprache gesprochen.