Sonnenfinsternis: Warum darf man nicht in die Sonne schauen?

Graubünden

Am 12. August 2026 verdeckt der Mond in der Schweiz bis zu 93 Prozent der Sonne. Was gilt es unbedingt zu beachten?

Am Mittwochabend, 12. August 2026, kann in der Schweiz eine partielle Sonnenfinsternis erlebt werden. Wer das seltene Ereignis beobachten möchte, sollte jedoch einige Sicherheitsregeln beachten. Denn das intensive Sonnenlicht ist für die Augen gefährlich. Der direkte Blick in die Sonne, auch wenn sie teilweise verdeckt ist, kann die Netzhaut schädigen.

Sonnenfinsternis nur mit Schutzbrille anschauen

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt Sonnenfinsternis-Brillen, die nach ISO 12312–2:2015 zertifiziert sind und ein CE-Zeichen tragen. Vor der Verwendung sollte die Brille ausserdem auf Kratzer und andere Beschädigungen kontrolliert werden. Normale Sonnenbrillen sind kein Ersatz. Auch getönte Folien, geschwärztes Glas, CDs und andere improvisierte Filter bieten keinen ausreichenden Schutz.

Besondere Vorsicht ist bei Kameras, Ferngläsern und Teleskopen erforderlich. Sie bündeln das Sonnenlicht und dürfen für die direkte Beobachtung nur mit geeigneten Sonnenfiltern verwendet werden, die vor dem Objektiv angebracht sind. Der Blick zur Sonne durch ein ungeschütztes optisches Instrument wie Ferngläser oder Fernrohre «wird in Sekundenbruchteilen zur Erblindung führen», warnt die Schweizerische Astronomische Gesellschaft (SAG). Dies gelte auch, wenn die Sonne teilweise durch den Mond verdeckt werde.

Keine Sonnenfinsternis-Brille? So funktioniert die Beobachtung trotzdem

Kurz vor der Sonnenfinsternis sind Schutzbrillen in der Schweiz vielerorts Mangelware. Auch normale Sonnenbrillen schützen die Augen nicht ausreichend. Mit zwei Stück Karton und etwas Aluminiumfolie lässt sich in wenigen Minuten eine Lochkamera als alternative indirekte Beobachtungsmethode bauen. Wichtig ist dabei die richtige Anwendung: Betrachtet wird ausschliesslich die Projektion der Sonne. Unter keinen Umständen darf bei einer partiellen Sonnenfinsternis durch das Loch der selbst gebauten Kamera direkt in die Sonne geschaut werden. Hier gibt es eine Anleitung, um eine Lochkamera in wenigen Minuten selbst zu basteln.

Mit Material von Keystone-SDA