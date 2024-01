Kleine Erdbeben zwischen Arosa und Lenzerheide

Das letzte Beben in der Region war am 2. Januar 2012 in der Nähe von Filisur spürbar – mit einer Magnitude von 3.5. Davor ereignete sich am 21. Januar 2008 bei Bonaduz ein Beben mit einer höheren Magnitude von 4.1, gefolgt von jeweils einigen kleineren Nachbeben, so der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich. (red)

Was ist zu tun, wenn die Erde mal heftiger bebt? Hier gibt es die Antwort: