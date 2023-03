So reagiert ihr bei einem Erdbeben richtig

In der Schweiz bleiben wir grossmehrheitlich von regelmässig wiederkehrenden, stärkeren Erdbeben verschont. Doch auch hierzulande ist die seismische Aktivität nicht ungewöhnlich. Der Schweizerische Erdbebendienst verzeichnet rund 1500 Erdbeben pro Jahr. Bei einem Grossteil dieser Erdbeben handelt es sich jedoch um sogenannte Mikrobeben. Zum Vergleich: Spürbar sind pro Jahr etwa zehn bis 20 dieser Beben. Um die Bevölkerung bestmöglich vor den Folgen von potenziellen Beben zu schützen, gibt es diverse Frühwarnsysteme. Doch auch die Technik kann sich irren, wie sich am Mittwochabend gezeigt hat. So vermeldete der Schweizerische Erdbebendienst auf Twitter, dass bei Stierva die Erde gebebt habe. Was die Sensoren aber tatsächlich registriert haben, war ein sehr starkes Beben in Papua-Neuguinea. Gebebt hat es am Mittwochabend in Graubünden aber wirklich – und zwar in Tiefencastel. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 2,6. Zur Einordnung: Ab einer Magnitude von fünf oder mehr sind schwere Gebäudeschäden zu erwarten.