Street Art Festival: Chur verwandelt sich wieder in eine Leinwand

In diesem Jahr soll ausserdem das Kulinarische nicht zu kurz kommen. So bieten rund 30 Food Trucks in der Bahnhof- und Poststrasse Köstlichkeiten aus aller Welt an. Im Pop-up «Dr Neni» von der Metzgerei Mark und dem Gourmetkoch Pascal Schmutz könnten Besucherinnen und Besucher sogar in Genuss eines exklusiven 3-Gänge-Menüs kommen.