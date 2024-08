Es wird wieder abgestimmt: Diese Wörter verwendet die Jugend

Diese Wörter stehen dieses Jahr zur Auswahl:



– Talahon

Kommt aus dem Arabischen und steht für «Komm her» und wird genutzt von und für Menschen mit stereotypen Merkmalen oder Verhalten. Beispiel: «Mit meiner Brusttasche fühle ich mich heute wie ein Talahon.»



– YOLO

Steht für «You only live once.» Rechtfertigung für impulsive oder riskante Entscheidungen. Beispiel: «Gestern mein ganzes Gehalt für Bubble Tea und Klamotten ausgegeben. YOLO.»



– Yurr

Begrüssung und Einleitung einer Frage. Beispiel: «Yurr! Was ging am Wochenende?»



– Akh

Das arabische Wort für Bruder und wird als Anrede für einen Freund oder Bekannten verwendet. Beispiel: «Was geht morgen, Akh(i)?»



– Schere

Ein Begriff, der bei Online-Spielen benutzt wird, drückt ein Schuldeingeständnis aus oder dient als Bekenntnis, dass man etwas getan hat.



– Nein Pascal, ich denke nicht

Ausdruck der Ablehnung, besonders wenn jemand unrealistische Erwartungen hat. Beispiel: Wenn er sagt, das du dich als Erstes melden und die Dates planen sollst – «Nein Pascal, ich denke nicht.»



– Aura

Bezieht sich auf die persönliche Ausstrahlung oder den Status, oft scherzhaft verwendet. Beispiel: «Wenn du denkst, es gibt keine Stufe mehr und stolperst. Minus 5000 Aura.»



– Digga(h)

Anrede für einen Freund oder Bekannten. Beispiel: «Digga(h), komm mal her.»



– Pyrotechnik

Ausdruck der Unterstützung für den Einsatz von Pyrotechnik bei Sportveranstaltungen. Beispiel: «Pyrotechnik! Ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen!»



– Hölle nein

Starke Ablehnung, ähnlich dem englischen «Hell no.» Beispiel: Am Samstag um acht Uhr aufstehen? Hölle nein!»