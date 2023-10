Das wählte die Südostschweiz zum Jugendwort des Jahres

Vielleicht geht es dem einen oder anderen Menschen auch so, dass sie sich fragen, über was die Jugendlichen sich gerade unterhalten, wenn man auf der Strasse ein paar Fetzen des Gesprächs aufgreift. Anglizismen, unvollständige Sätze, Abkürzungen und manchmal auch nur einzelne Laute. Die Jugend versteht sich untereinander, aber was ist mit dem ganzen Rest? Wir haben gefragt.