Das Line-up des Open Air Lumnezia ist jetzt komplett

Kontra K, Tones and I und mehr: Immer mehr internationale und nationale Musikerinnen und Musiker sind nach und nach zum Line-up des grössten Bündner Open Airs dazugekommen. Seit heute Donnerstag steht nun das komplette Programm der drei Festivaltage vom 25. bis 27. Juli. «Mit den 21 Künstlerinnen und Künstler, die wir in diesem Jahr fürs Lumnezia engagieren konnten, sind wir unserer Linie treu geblieben», wird OK-Präsident Norbert Cavegn in einer Mitteilung zitiert.

Auf diese Bands könnt ihr euch freuen:

Donnerstag, 25. Juli: