Kontra K, Tones and I und mehr: Diese Acts erwarten euch am Open Air Lumnezia

«Erinnert ihr euch ans Lumnezia 2017?», schreibt das Open Air auf Instagram. Damit meinen sie das DJ-Set von Alle Farben, denn der deutsche DJ ist in diesem Jahr zurück in Degen. Der 38-jährige House und Tech-House DJ, der in Berlin aufgewachsen ist, konnte in der Zwischenzeit schon mit ein paar seiner Lieder in den Charts landen.